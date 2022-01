https://fr.sputniknews.com/20220112/crise-economique-et-reconfiguration-guerriere-du-monde-quelle-chance-pour-les-pays-africains-----1054386269.html

Crise économique et "reconfiguration guerrière" du monde, quelle chance pour les pays africains?

Dans le contexte de la crise économique mondiale, les pays africains ne pourront défendre leurs intérêts que s’ils créent "des ensembles forts au Maghreb, au... 12.01.2022, Sputnik France

Sur fond de la crise financière et monétaire internationale de 2007-2008, l’économie algérienne a subi de plein fouet la chute du prix du pétrole en 2014, seule source de revenus en devises du pays, dont l’économie dépend à 98% des exportations d’hydrocarbures. Cette situation déjà difficile s’est aggravée dans le contexte de la crise sanitaire de Covid-19, qui a plombé l’économie mondiale.Où en est la situation économique et financière mondiale? De quelle façon agit-elle sur la nouvelle reconfiguration des rapports de force et des équilibres mondiaux, notamment dans le contexte de l’émergence de la Chine et du retour de la Russie sur la scène internationale?Par ailleurs, où se situe l’Algérie dans cette nouvelle reconfiguration? A-t-elle une économie résiliente? Que pourraient faire les pays du Maghreb pour sortir collectivement du marasme économique? Une intégration régionale incluant le Sahel, voir continentale, serait-elle la meilleure réponse dans ce contexte mondial changeant?Une crise "structurelle et systémique"Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, la fragilité de l’économie mondiale s’est révélée dans toute son ampleur, explique M.Rebah, rappelant que "beaucoup de pays, même développés, se sont retrouvés en pénuries de masques médicaux, de gel hydro-alcoolique et autres fournitures de base".Et d’affirmer que la crise du système capitaliste mondial "est loin d’être conjoncturelle où accidentelle. Elle est structurelle, systémique, durable et profonde".Quid des pays du Maghreb-Sahel et de l’Afrique?Pour l’interlocuteur de Sputnik, l’Afrique, dont les pays du Maghreb et du Sahel, est au cœur des luttes d’influence entre les grandes puissances du monde en raison des gisements d’hydrocarbures et de matières premières dont elle regorge.En effet, souligne-t-il, "les pays africains subissent les décisions et les pressions du capitalisme mondial, sans avoir les moyens d’influer sur ce dernier". À ce titre, il estime qu’un pays comme l’Algérie "se situe à la périphérie, voir la sous-périphérie, du capitalisme mondial, pratiquement dans tous les vecteurs dynamiques de l’économie".

