https://fr.sputniknews.com/20220112/emmerder-les-non-vaccines-brigitte-macron-se-prononce-1054396534.html

"Emmerder" les non-vaccinés? Brigitte Macron se prononce

"Emmerder" les non-vaccinés? Brigitte Macron se prononce

Interrogée au sujet des propos polémiques d’Emmanuel Macron sur les non-vaccinés, la Première dame de France a refusé de les commenter, tout comme de donner... 12.01.2022, Sputnik France

2022-01-12T19:11+0100

2022-01-12T19:11+0100

2022-01-12T19:11+0100

emmanuel macron

réseaux sociaux

polémique

brigitte macron

non-vaccinés

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1053919769_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e9ef839fab35278b2cea32e60b231f9c.jpg

Un avis a été demandé à Brigitte Macron au sujet des propos polémiques du Président de la République qui avait dit avoir très envie "d’emmerder" ceux qui refusent toujours de se faire vacciner.Avant d’ajouter que lorsqu’elle était professeur de français, elle avait fait "étudier Rabelais qui avait aussi un langage fleuri".Priée de transmettre son propre message aux non-vaccinés, Brigitte Macron a assuré que ce n’était pas à elle de le faire.Elle a ajouté qu’elle-même s’était fait vacciner sachant qu’il n’existait pas aujourd’hui "d’autres solutions" et qu’elle pourrait éventuellement revenir sur la question "quand il y aura des traitements".Les propos du Président de la République au sujet des non-vaccinés ont soulevé une vague de réactions dans tout le pays."Un Président déconnecté, voire méprisant"Pour L'Express, les équipes de Bloom, l’agence spécialisée dans l’analyse des échanges sur les réseaux sociaux pour les marques, ont étudié les conversations, interactions, commentaires et publications en lien avec la fameuse interview du Président sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok et des "sites et blogs associés".L’agence en tire la conclusion que "le registre de langage familier, voire vulgaire, du Président présente un risque parce qu'il alimente un sentiment de manque de respect" à l'égard des Français."Le terme +emmerder+ lui-même n'aurait pas résonné de la même façon s'il n'y avait pas eu des précédents. À plusieurs occasions, la parole présidentielle avait déjà été perçue comme condescendante à l'égard de ses concitoyens […] Il existe un risque politique réel pour le chef de l'État à aggraver cette image d'un Président déconnecté, voire méprisant", a conclu Bloom.Les Français divisésLes paroles d’Emmanuel Macron ont fait réagir aussi bien de simples Français que des personnalités politiques. De nombreux élus, de droite comme de gauche, se sont insurgés contre cette déclaration.En visite dans la vallée de la Roya, le 10 janvier, Emmanuel Macron a été accueilli dans la commune de Tende par de nombreux habitants dont une femme qui avait écrit sur ses mains un message au Président: "Je t'emmerde".Le candidat à la présidentielle Éric Zemmour a pris au mot Emmanuel Macron, le traitant d’"emmerdeur".Toutefois, le Président a été fermement soutenu par de nombreuses personnalités politiques de son camp, de Gabriel Attal à Christophe Castaner, en passant par Édouard Philippe.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

emmanuel macron, réseaux sociaux, polémique, brigitte macron, non-vaccinés