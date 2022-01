https://fr.sputniknews.com/20220112/impot-special-pour-les-non-vaccines-au-quebecjusquou-cette-derive-va-t-elle-aller-1054387221.html

Impôt spécial pour les non-vaccinés au Québec: "Jusqu’où cette dérive va-t-elle aller?"

Impôt spécial pour les non-vaccinés au Québec: "Jusqu’où cette dérive va-t-elle aller?"

Le Premier ministre de la Belle Province, François Legault, a annoncé que les personnes non vaccinées devraient s’acquitter d’un impôt spécial. Éric Duhaime... 12.01.2022, Sputnik France

2022-01-12T12:06+0100

2022-01-12T12:06+0100

2022-01-12T12:06+0100

covid-19

canada

vaccin

québec

pandémie

anti-vaccins

françois legault

coalition avenir québec (caq)

variant omicron du covid-19

non-vaccinés

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1045564910_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf26680beb39d0cd9ead043a72de49bf.jpg

"Je vous annonce qu’on travaille actuellement sur une contribution santé qui va être chargée [imposée] à tous les adultes au Québec qui refusent de se faire vacciner", a averti François Legault, le Premier ministre québécois.Prise le 11 janvier, la décision de Québec survient à un moment où le variant Omicron atteint 30.000 cas par jour dans l’ensemble du Canada, y provoquant plus de 70 décès quotidiens. Les personnes non vaccinées imposent "un fardeau vraiment trop important", n’a pas craint d’affirmer François Legault.Une mesure contraire à la loi fédérale?Chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime fustige une "improvisation" de la part d’un homme "devenu indigne de la fonction de Premier ministre":Le montant de la taxe spéciale annoncé par le gouvernement de centre droit n’a pas encore été dévoilé, car il reste à l’étude. Il sera toutefois "significatif", a averti le Premier ministre provincial en conférence de presse.Universel, le système de santé québécois?Selon Éric Duhaime, peu importe le montant réclamé aux non-vaccinés, la mesure est un "précédent grave" allant à l’encontre même du système de santé universel propre à l’État québécois.Dans la Belle Province, le Parti conservateur est la seule formation opposée aux mesures sanitaires "abusives" de l’exécutif. Ayant récolté moins de 2% des suffrages en 2018, ce petit parti est toutefois passé de 600 à 42.000 membres depuis qu’Éric Duhaime en est devenu chef, en avril 2021. Deux mois plus tard, il pouvait se targuer de compter un tout premier député à l’Assemblée nationale, lorsque Claire Samson est passée de la Coalition Avenir Québec, mouvement au pouvoir, au Parti conservateur. Les Conservateurs provinciaux forment le parti comptant le plus grand nombre de membres au Québec.Les Conservateurs québécois veulent chauffer le gouvernement LegaultAux élections d’octobre 2022, Éric Duhaime entend miser sur l’insatisfaction d’une partie grandissante de la population face à la manière de gérer la pandémie.Selon les dires du Premier ministre Legault, s’il était mis en place immédiatement, l’impôt spécial viserait 10% de la population québécoise. Un nombre corroboré par les dernières données de l’Institut national de santé publique du Québec, selon lequel plus de 89% des Québécois de 12 ans et plus sont vaccinés "adéquatement". Le 10 janvier dernier, le gouvernement Legault a ouvert la troisième dose aux plus de 40 ans. Pour Éric Duhaime, le taux très élevé de vaccination dans la province francophone ne justifie en rien la nouvelle mesure.

https://fr.sputniknews.com/20220104/le-quebec-fait-appel-a-larmee-pour-accelerer-la-vaccination-anti-covid-1054176959.html

https://fr.sputniknews.com/20220107/retour-du-couvre-feu-au-quebec-dire-que-ca-fonctionne-est-tout-simplement-faux-1054223359.html

https://fr.sputniknews.com/20220106/au-quebec-les-magasins-dalcool-et-de-cannabis-accessibles-seulement-aux-vaccines-1054218275.html

canada

québec

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Jérôme Blanchet-Gravel https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045913522_593:0:2641:2048_100x100_80_0_0_eb64a54bf4b9384ef9a043c611c79de5.jpg

Jérôme Blanchet-Gravel https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045913522_593:0:2641:2048_100x100_80_0_0_eb64a54bf4b9384ef9a043c611c79de5.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jérôme Blanchet-Gravel https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045913522_593:0:2641:2048_100x100_80_0_0_eb64a54bf4b9384ef9a043c611c79de5.jpg

canada, vaccin, québec, pandémie, anti-vaccins, françois legault, coalition avenir québec (caq), variant omicron du covid-19, non-vaccinés