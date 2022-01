https://fr.sputniknews.com/20220112/la-coree-du-nord-dit-avoir-realise-un-tir-dessai-de-missile-hypersonique-lue-condamne-1054382968.html

La Corée du Nord a lancé avec succès un deuxième missile hypersonique en quelques jours

La Corée du Nord a lancé avec succès un deuxième missile hypersonique en quelques jours

La Corée du Nord a effectué le 11 janvier le test réussi d'un missile hypersonique, a rapporté la presse officielle, indiquant que le dirigeant Kim Jong-un... 12.01.2022, Sputnik France

2022-01-12T07:23+0100

2022-01-12T07:23+0100

2022-01-12T08:43+0100

corée du nord

ue

missile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1044273723_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_608170f9d97984d72d57e2cec758fc96.jpg

Il s'agit du deuxième test réalisé en moins d'une semaine par Pyongyang, après que le numéro un nord-coréen a appelé dans ses vœux du Nouvel An à un renforcement des capacités militaires du pays.D'après l'agence de presse officielle KCNA, l'essai était "destiné à l'ultime vérification de spécificités techniques du système d'armement hypersonique".L'Union européenne a condamné mardi le dernier test de missile effectué par la Corée du Nord, appelant Pyongyang à répondre de manière "constructive" à l'ouverture diplomatique des Etats-Unis.Une porte-parole de la diplomatie européenne a dénoncé dans un communiqué "la menace à la paix et la sécurité internationales" représentée par le développement continu par Pyongyang de "systèmes d'armement illégaux".Ces essais vont "à l'encontre des efforts internationaux destinés à une reprise du dialogue et à mettre en place des actions" pour aider la population nord-coréenne, a ajouté Nabila Massrali.

corée du nord

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

corée du nord, ue, missile