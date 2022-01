https://fr.sputniknews.com/20220112/la-coree-du-sud-approuve-le-vaccin-novavax-1054386141.html

La Corée du Sud approuve le vaccin Novavax

La Corée du Sud approuve le vaccin Novavax

Le vaccin contre le nouveau coronavirus (Covid-19) de la société de biotechnologie américaine Novavax Inc a été approuvé mercredi par le ministère sud-coréen... 12.01.2022, Sputnik France

2022-01-12T11:13+0100

2022-01-12T11:13+0100

2022-01-12T11:13+0100

covid-19

corée du sud

vaccin

université d'oxford

protéines

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/1045376423_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f68c362380d6cda280ab788c5699c8c.jpg

Le vaccin à base de protéines, Nuvaxovid, marque le cinquième vaccin contre le Covid-19 à obtenir l'approbation pour utilisation ici, après ceux du géant pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca et de l'université d'Oxford, de Pfizer Inc., de Johnson & Johnson et de Moderna Inc.Le ministère a réuni un groupe d'experts internes et externes afin d'examiner l'innocuité et l'efficacité du régime à deux doses, après avoir examiné deux séries d'études. Suite à cela, les vaccins approuvés seront distribués par SK Bioscience Co., une unité du groupe sud-coréen SK, après avoir été fabriqués dans son usine locale.Le vaccin sera administré aux personnes âgées de 18 ans ou plus, et une deuxième injection sera inoculée 21 jours après la première, a indiqué la même source.La première étude, menée au Mexique et aux États-Unis, a révélé une réduction de 90,4% du nombre de cas symptomatiques de Covid-19.La deuxième, réalisée en Grande-Bretagne, a également montré une réduction similaire du nombre de cas symptomatiques du Covid-19, avec une efficacité vaccinale de 89,7%.Les effets secondaires observés dans les études étaient généralement légers ou modérés et ont disparu quelques jours après l'inoculation.Le vaccin a jusqu'à présent obtenu les autorisations des régulateurs de l'Union européenne, de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que de plusieurs pays asiatiques. La société a déclaré qu'elle soumettrait également une demande à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

corée du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

corée du sud, vaccin, université d'oxford, protéines