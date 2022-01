https://fr.sputniknews.com/20220112/la-rhetorique-contre-les-non-vaccines-encourage-la-marginalisation-la-violence-et-la-haine-1054377607.html

"La rhétorique contre les non-vaccinés encourage la marginalisation, la violence et la haine"

"La rhétorique contre les non-vaccinés encourage la marginalisation, la violence et la haine"

Au Canada, comme dans le reste du monde, les déclarations à l’encontre des non-vaccinés se multiplient. Samuel Dubé, médecin et professeur universitaire... 12.01.2022, Sputnik France

2022-01-12T10:15+0100

2022-01-12T10:15+0100

2022-01-12T10:15+0100

covid-19

vaccin

couvre-feu

situation sanitaire

canada

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0f/1046003176_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a98406cbeb91c3850c78ca2e7910613.jpg

Emmanuel Macron a récemment défrayé la chronique en affirmant au Parisien vouloir "emmerder" les non-vaccinés en multipliant les restrictions sur leur vie quotidienne. Une tendance qui semble se répandre, notamment au Québec.Le 6 janvier dernier, Christian Dubé, ministre de la Santé de la province canadienne francophone, a affirmé en conférence de presse qu’un passeport vaccinal avec trois doses pour entrer dans les magasins gouvernementaux qui vendent du cannabis et de l’alcool serait bientôt exigé. Soulignons que tous les magasins de ce type au Québec sont contrôlés par le gouvernement. "Si les non-vaccinés ne sont pas satisfaits de cette situation, il y a une solution très simple: allez chercher votre première dose, c’est gratuit et facile", a souligné Christian Dubé. Une mesure qui doit entrer en vigueur le 18 janvier.Résultat: les prises de rendez-vous pour la première injection auraient quadruplé au lendemain de l’annonce, selon le ministre.Pendant ce temps, Justin Trudeau, Premier ministre canadien, a déclaré que les citoyens de son pays étaient "en colère" contre les non-vaccinés. Pas étonnant puisque cela fait des mois qu’ils sont les boucs émissaires de la communication gouvernementale, accusés d’être responsables de la transmission du Covid ainsi que de tous les échecs du système de santé canadien.Samuel Dubé, médecin et professeur universitaire canadien basé à Ottawa, constate une intensification de la rhétorique à l’encontre des non-vaccinés:Le ministre fédéral de la Santé du Canada, Jean-Yves Duclos, a affirmé croire en l’arrivée prochaine de la vaccination obligatoire, bien que de telles décisions relèvent de la compétence des provinces. L’une d’entre elles, l’Alberta, surnommée le "Texas du Canada" pour son refus des mesures restrictives, a déjà écarté cette option. À l’appui de ses affirmations, le ministre de la Santé a mentionné sa "compréhension personnelle de ce que nous voyons à l’échelle internationale et nationale et dans les conversations [avec, ndlr] les ministres de la Santé au cours des dernières semaines". Il semble donc que le Canada soit en train de faire pression sur ses citoyens, alors que le gouvernement lui-même subirait des pressions internationales. Samuel Dubé déplore une différence entre la réalité politique et la réalité sanitaire:Les mesures prises sont d’ailleurs souvent paradoxales:Reste-t-il le moindre espoir qu’un Canada souverain puisse encore prendre librement des décisions sanitaires en fonction de la réalité scientifique plutôt qu’en suivant un programme international qui semble de plus en plus bureaucratique? Samuel Dubé observe des points communs entre le ton et les discours de certains leaders mondiaux occidentaux:

https://fr.sputniknews.com/20220106/au-quebec-les-magasins-dalcool-et-de-cannabis-accessibles-seulement-aux-vaccines-1054218275.html

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachel Marsden

Rachel Marsden

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachel Marsden

vaccin, couvre-feu, situation sanitaire, canada, covid-19