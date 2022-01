https://fr.sputniknews.com/20220112/la-russie-adapte-son-vaccin-spoutnik-v-a-lomicron-au-cas-ou-1054393946.html

La Russie adapte son vaccin Spoutnik V à l’Omicron, au cas où

La Russie adapte son vaccin Spoutnik V à l’Omicron, au cas où

L’Institut russe Gamaleïa, qui considère que son vaccin Spoutnik V est déjà assez efficace contre le variant Omicron du coronavirus, annonce néanmoins que... 12.01.2022, Sputnik France

2022-01-12T16:40+0100

2022-01-12T16:40+0100

2022-01-12T16:40+0100

covid-19

covid-19

spoutnik v

centre d’épidémiologie et de microbiologie russe gamaleïa

variant omicron du covid-19

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1045324043_0:328:3057:2048_1920x0_80_0_0_8deb19fb819c13a4ca5afac893827c16.jpg

Un échantillon du vaccin anti-Covid Spoutnik V spécialement adapté au variant Omicron est presque prêt, a annoncé ce mercredi 12 janvier Alexandre Guinzbourg, directeur du Centre russe Gamaleïa.Une décision à prendre dans deux semainesIl a expliqué qu’on pourrait utiliser cette nouvelle version en cas de besoin, tout en rappelant que, pour l’instant, il n’était pas nécessaire de remplacer le Spoutnik V actuel.M.Guinzbourg a rappelé que les chefs de plusieurs hôpitaux russes avaient précédemment confirmé l’efficacité du Spoutnik V contre le variant Delta, démontrant ainsi qu’il ne fallait pas remplacer ce vaccin par une nouvelle version, mais tout simplement utiliser le Spoutnik Light comme dose de rappel six mois après la vaccination.Efficacité par rapport à d’autres vaccinsAuparavant, le Fonds russe d’investissements directs (RFPI) et le Centre Gamaleïa avaient signalé que, selon des études de laboratoire, la capacité de neutralisation du variant Omicron chez les personnes vaccinées avec le Spoutnik V diminuait avec le temps, mais qu’elle reste toujours supérieure à celle d’autres vaccins. L'efficacité après l’injection de la troisième dose peut atteindre 80%, ont-ils indiqué.Le ministre russe de la Santé Mikhaïl Mourachko a déclaré le 11 janvier qu’une étude russo-italienne menée conjointement par le Centre Gamaleïa et l'Institut Spallanzani a prouvé que la revaccination des patients avec le Spoutnik Light neutralisait bien le virus et protégeait contre le variant Omicron. Auparavant, le chef adjoint du centre Gamaleïa, Denis Logounov, avait annoncé, en se référant aux données préliminaires de l’étude russo-italienne, que l'efficacité du Spoutnik V face à l'Omicron diminuait moins que celle des vaccins à ARNm de Pfizer et de Moderna.

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

covid-19, spoutnik v , centre d’épidémiologie et de microbiologie russe gamaleïa, variant omicron du covid-19, russie