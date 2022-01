https://fr.sputniknews.com/20220112/la-thailande-prevoit-dimposer-une-taxe-aux-touristes-etrangers-a-partir-davril-1054391540.html

La Thaïlande prévoit d'imposer une taxe aux touristes à partir d'avril

La Thaïlande, l'une des destinations touristiques les plus populaires d'Asie, a été durement touchée par l'effondrement du tourisme induit par la pandémie de coronavirus, avec environ 200.000 arrivées l'année dernière, contre près de 40 millions en 2019.Les derniers efforts pour relancer le secteur ont été compliqués par la propagation rapide à travers le monde du variant très contagieux Omicron du coronavirus.Cette taxe s'ajoute à une liste d'exigences imposées aux touristes étrangers souhaitant se rendre en Thaïlande, notamment le paiement anticipé des tests de dépistage du coronavirus, l'hébergement à l'hôtel ou la mise en quarantaine et la souscription d'une assurance couvrant le traitement contre la maladie à hauteur d'au moins 50.000 dollars.La nouvelle taxe sera intégrée dans le prix des billets d'avion et fait partie des plans du gouvernement pour développer le tourisme durable, a déclaré le porte-parole de l'exécutif, Thanakorn Wangboonkongchana.Le gouvernement a dit prévoir entre cinq millions et 15 millions d'arrivées de touristes étrangers en 2022, ce qui devrait générer des revenus de 800 milliards de bahts thaïlandais (21,09 milliards d'euros).

