Lancement d'un plan de réponse humanitaire pour le Soudan

Lancement d'un plan de réponse humanitaire pour le Soudan

Près de la moitié de ces fonds seront alloués à des activités visant à sauver des vies, a indiqué le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric lors de son point de presse quotidien.Il a, dans ce cadre, expliqué que les besoins humanitaires vont crescendo au Soudan, à cause notamment de la récession qui a commencé en 2018, ainsi que de l'insécurité alimentaire aiguë, aux conflits et aux déplacements à grande échelle.Cette situation est due aussi aux risques naturels et à la réduction des services sociaux et de la capacité de réponse aux épidémies, y compris le coronavirus, a relevé le porte-parole, notant que le nouveau plan de réponse humanitaire fournira de l’aide en matière de santé, de prévention et de traitement des maladies, outre l’accès à l’éducation et à l’eau.Le responsable onusien a rappelé qu’en 2021, les humanitaires ont aidé plus de 8,1 millions de personnes qui avaient besoin d’une forme d’assistance dans le pays.Cette année, les organisations humanitaires estiment que quelque 14,3 millions de personnes, dont des hommes, femmes et enfants à travers le Soudan, auront besoin d'aide, y compris dans la région du Darfour, où l'on estime que la moitié de la population est extrêmement vulnérable, a ajouté le porte-parole.

