https://fr.sputniknews.com/20220112/le-developpement-de-lafrique-plombe-par-le-neocolonialisme-franz-fanon-le-visionnaire-1054392898.html

Le développement de l’Afrique plombé par le néocolonialisme: Franz Fanon le visionnaire?

Le développement de l’Afrique plombé par le néocolonialisme: Franz Fanon le visionnaire?

Il y a 60 ans nous quittait Franz Fanon, célèbre psychiatre devenu le père fondateur du tiers-mondisme, qui a activement contribué à l’indépendance de... 12.01.2022, Sputnik France

2022-01-12T16:04+0100

2022-01-12T16:04+0100

2022-01-12T16:04+0100

présidentielle 2022

opinion

colonialisme

néo-colonialisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1054392189_0:229:1201:904_1920x0_80_0_0_51512ef4881f7beee459f7ddd35fba8f.jpg

Le 6 décembre 2021 a marqué le 60e anniversaire du décès de Frantz Fanon, psychiatre martiniquais né en 1925 à Fort-de-France, de nationalité française puis algérienne, qui a eu un rôle déterminant dans la révolution d’indépendance de l’Algérie, dont il fut son premier ambassadeur au Ghana. Avant cela, en 1943, il s’était engagé dans l'Armée française de la Libération après le ralliement des Antilles françaises au général de Gaulle. Fondateur du courant de pensée tiers-mondiste, il est l’auteur de l’œuvre monumentale "Les Damnés de la Terre", préfacé par Jean-Paul Sartre et considérée comme la bible des révolutionnaires des pays du Sud, notamment africains.En quoi la pensée de Franz Fanon est-elle d’actualité? Après 70 ans de décolonisation, l’état des pays africains n’est-il pas une confirmation de son appel à la création "d’un homme nouveau"? Par ailleurs, à l’aune de la mondialisation qui a broyé beaucoup de pays et de peuples, ses mises en garde contre un avenir incertain ne se sont-elles pas vérifiées? En quoi Fanon – comme l’expliquaient Sartre dans sa préface et le célèbre orientaliste français Jacques Berque dans ses travaux scientifiques – peut-il servir les luttes pour la justice sociale dans les pays développés?Le premier à identifier "les mécanismes du néocolonialisme"Pour M.Bouhamidi, Franz Fanon, à travers sa production intellectuelle dense, n’a pas seulement analysé la genèse et les fondements du système colonial, il a aussi été en avance sur son temps en découvrant les mécanismes nouveaux du néocolonialisme, notamment dans son livre "Peau noire, masques blancs".Quid des pays du Nord?Pour ce qui est de la situation économique et sociale difficile de millions de personnes dans les pays développés, notamment en Europe et en Amérique du Nord, Mohamed Bouhamidi explique que "la pensée de Fanon est déjà présente dans la société occidentale, au moins via le mouvement Woke (éveillé)", qui renvoie au fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à l'égalité raciale.Néanmoins, il ajoute que plusieurs mouvements, à l’instar de Woke, qui a vu naître le concept de "Woke capitalism" (capitalisme éveillé) pour décrire les entreprises qui ont exprimé leur soutien à ce type de causes, "se sont approprié les principes de Fanon mais pour les déformer et les utiliser d’une manière strictement inverse de ce que stipule le fond de sa pensée".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Entretien avec le philosophe Mohamed Bouhamidi Entretien avec le philosophe Mohamed Bouhamidi 2022-01-12T16:04+0100 true PT50M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

opinion, colonialisme, néo-colonialisme, видео