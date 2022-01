https://fr.sputniknews.com/20220112/le-fondateur-de-la-crypto-monnaie-binance-rejoint-le-cercle-des-plus-riches-au-monde-1054384319.html

Le fondateur de la crypto-monnaie Binance rejoint le cercle des plus riches au monde

Le Sino-canadien Changpeng "CZ" Zhao, qui dirige la bourse de crypto-monnaies Binance, a rejoint les rangs des plus grands milliardaires du monde, avec une... 12.01.2022, Sputnik France

La fortune estimée de M. Zhao rivalise désormais avec celle du fondateur d'Oracle, Larry Ellison, et dépasse celle de Mukesh Ambani, le magnat indien dont la fortune a également explosé au cours des deux dernières années, fait savoir CNN Business.Un porte-parole de Binance a déclaré à CNN Business que "CZ a l'intention de donner la majeure partie de sa richesse, voire 99 % de sa richesse, comme d'autres entrepreneurs et fondateurs."L'ascension de l'entrepreneur sino-canadien est emblématique de la création rapide de richesse dans le monde en pleine évolution des monnaies numériques, souligne la publication américaine.L'année dernière, d'autres fondateurs de crypto-monnaies ont également bénéficié d'énormes gains grâce à la remontée de la valeur des monnaies virtuelles, le créateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, et le fondateur de Coinbase, Brian Armstrong, étant tous deux devenus milliardaires.Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, un autre échange de crypto-monnaies qui est soutenu par Binance, a souligné mardi une "quantité sans précédent de création de richesse qui s'est produite dans l'industrie au cours des dernières années."

