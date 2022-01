https://fr.sputniknews.com/20220112/le-gouverneur-de-la-banque-centrale-du-liban-interdit-de-voyager-1054391667.html

Le gouverneur de la banque centrale du Liban interdit de voyager

Le gouverneur de la banque centrale du Liban interdit de voyager

Riad Salamé, gouverneur de la banque centrale du Liban, s'est vu interdire de voyager en vertu d'une procédure judiciaire dans laquelle il est accusé de délit... 12.01.2022, Sputnik France

2022-01-12T15:17+0100

2022-01-12T15:17+0100

2022-01-12T15:20+0100

liban

justice

interdiction

procédures judiciaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1045694995_0:109:2048:1261_1920x0_80_0_0_a79f1ee52242ba1cb45e9d63acae31b2.jpg

Cette interdiction de voyager à l'encontre de M. Salamé est basée sur "les exigences judiciaires à la lumière des indices et preuves importants contenus dans le dossier d'investigation préliminaire, et en particulier la procédure déposée par le département juridique de l'organisation Le Peuple Veut la Réforme du Régime", selon la décision de la juge Ghada Aoun, relayée mardi par le site d'information local, Elnashra.M.Salamé figure parmi les hauts responsables libanais accusés d'être responsables de la crise financière sans précédent que connaît le pays du Cèdre. Il est visé au Liban et à l'étranger par des enquêtes pour des accusations de détournement de fonds, mais il a nié de manière répétée les accusations.

liban

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

liban, justice, interdiction, procédures judiciaires