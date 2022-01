https://fr.sputniknews.com/20220112/le-personnel-positif-au-covid-un-maire-se-transforme-en-cantinier-1054389303.html

Le personnel positif au Covid, un maire se transforme en cantinier

À cause du manque de personnel, testé positif au Covid, dans une cantine scolaire, le maire d’un village de la métropole de Dijon a décidé d’assurer... 12.01.2022, Sputnik France

Plusieurs bénévoles, dont le maire de la petite commune d’Ouges (métropole de Dijon, Côte-d’Or), Jean-Claude Girard, sont mobilisés pour assurer la continuité du service de la cantine scolaire locale. La raison: la moitié du personnel est absente à cause du Covid-19.Le 7 janvier, trois employés municipaux sur les six affectés à la cantine ont été déclarés positifs au Covid, rapporte France Bleu.Jean-Claude Girard, maire de la commune d’environ de 1.600 habitants, a alors décidé de se transformer en cantinier, avec l’aide de son premier adjoint, de parents bénévoles et d’autres personnels administratifs de la mairie.Mission réussieUne centaine d’enfants y déjeunent quotidiennement. Le maire et son équipe doivent faire réchauffer les repas livrés, dresser les tables et assurer le service, mais aussi assurer l’accueil extrascolaire.La municipalité compte assurer le service de la sorte au moins cette semaine.L’édile espère ainsi faire passer un message à l’exécutif pour qu’il remédie aux "difficultés qu'éprouvent les petites communes" en période de rebond épidémique.Cette nouvelle équipe semble être appréciée par les enfants.

