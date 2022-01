https://fr.sputniknews.com/20220112/le-projet-scaf-pret-a-redecoller-un-prototype-de-moteur-a-lessai-1054394328.html

Le projet SCAF prêt à redécoller? Un prototype de moteur à l’essai

Le projet SCAF prêt à redécoller? Un prototype de moteur à l’essai

Le programme du futur avion de chasse européen (SCAF) a pris un peu plus de consistance avec l’essai d’un prototype de moteur, selon la Direction générale de... 12.01.2022, Sputnik France

2022-01-12T16:50+0100

2022-01-12T16:50+0100

2022-01-12T16:50+0100

europe

aviation

safran

dassault aviation

moteur

système de combat aérien du futur (scaf)

défense européenne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1045696456_0:0:3533:1987_1920x0_80_0_0_c573127d0cd651fa2042d1a2d404159d.jpg

Toujours tiraillé entre les intérêts français et allemand, le projet européen du SCAF (système de combat aérien du futur) s’est offert une bouffée d’oxygène avec l’essai d’un prototype de moteur pour son avion de combat.Un "essai unique, de haute technicité" a en effet été réalisé sur ce qui pourrait devenir le moteur du nouveau chasseur européen, annonce la Direction générale de l’armement (DGA) dans un communiqué. C’est l’aboutissement de cinq ans de développement.Le moteur testé est dérivé de celui du Rafale. L’essai en question portait sur des critères thermiques. Il a nécessité l’emploi d’une peinture thermosensible, appliquée sur les aubes de la turbine. Ses changements de couleur permettent de mesurer la température et donc de dresser la "cartographie thermique" du moteur. Un procédé délicat et rarement mis en œuvre, d’après la DGA.Le programme a été dirigé par le groupe Safran. D’autres essais doivent avoir lieu pour éprouver la fiabilité et la durée de vie de ces aubes de turbine en leur infligeant notamment un vieillissement accéléré.Lutte d’influenceMalgré ses avances technologiques, l’avenir du SCAF reste incertain. Depuis plusieurs mois, le projet pâtit d’une lutte d’influence entre Berlin et Paris. L’Allemagne souhaite entrer dans le secret des brevets français, ce qui hérisse le poil de Dassault, en pointe sur le projet, avec Safran et Thales.En juin dernier, la presse allemande avait d’ailleurs jeté un pavé dans la mare en dévoilant deux rapports de la Bundeswehr mettant en cause le "positionnement trop fort" de la France sur le projet et suggérant un rééquilibrage dans le leadership.Un accord avait malgré tout été signé en août, entre Paris, Berlin et Madrid, pour engager 3,6 milliards d'euros dans la prochaine phase du projet, s’étendant jusqu’en 2024. Cinq milliards supplémentaires doivent être alloués à l’horizon 2027, alors que le programme ne devrait pas être finalisé avant 2040.Dernièrement, la potentielle acquisition de F-35 américains par l’Espagne et l’Allemagne, en vue notamment de perpétuer le parapluie nucléaire de l’Otan, a encore mis du plomb dans l’aile au programme SCAF.

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

europe, aviation, safran, dassault aviation, moteur, système de combat aérien du futur (scaf), défense européenne