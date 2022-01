https://fr.sputniknews.com/20220112/le-royaume-uni-suspend-lextension-de-ses-autoroutes-intelligentes-1054387085.html

Le Royaume-Uni suspend l'extension de ses "autoroutes intelligentes"

Le gouvernement britannique a annoncé mercredi la suspension du déploiement de son réseau d'autoroutes "intelligentes" sans bande d'arrêt d'urgence le temps... 12.01.2022, Sputnik France

Cette pause, suivant les recommandations d'une commission parlementaire, doit permettre d'analyser sur cinq années la sécurité des voies de ce type introduites avant 2020, indique un communiqué du ministère des Transports.Ces autoroutes permettent d'augmenter la capacité de trafic sans élargissement coûteux, en transformant la bande d'arrêt d'urgence en voie de circulation, avec un système de caméras et de signalisation en temps réel en cas de panne de véhicule ou d'accident, mais leur sécurité fait débat.Entre 2014 et 2019, un total de 38 personnes y ont perdu la vie, certaines percutées dans des véhicules arrêtés sur la chaussée.Le réseau routier britannique comprend environ 600 kilomètres (375 miles) d'autoroutes "intelligentes", dont 375 km (235 miles) sans bande d'arrêt d'urgence. Le pays comptait déployer 480 kilomètres supplémentaires (300 miles) d'ici à 2025.Si "les données disponibles montrent que les autoroutes intelligentes sont comparativement les routes les plus sûres en termes de taux de mortalité", le gouvernement veut s'assurer que celles qui sont dépourvues de bande d'arrêt d'urgence "sont équipées de la meilleure technologie" et des ressources pour qu'elles soient "aussi sûres que possible", explique le ministère dans son communiqué.Dans le même document, le ministère a annoncé un investissement de 900 millions de livres sterling pour améliorer la sécurité des infrastructures existantes, notamment en installant 150 refuges supplémentaires où peuvent s'arrêter les véhicules, soit une augmentation de 50% d'ici 2025.

