https://fr.sputniknews.com/20220112/lusine-tesla-de-shanghai-a-livre-plus-de-480000-vehicules-en-2021-1054385124.html

L'usine Tesla de Shanghai a livré plus de 480.000 véhicules en 2021

L'usine Tesla de Shanghai a livré plus de 480.000 véhicules en 2021

L'usine de Tesla de Shanghai en Chine a livré plus de 480.000 voitures en 2021, a annoncé mardi le constructeur de véhicules électriques. 12.01.2022, Sputnik France

2022-01-12T10:26+0100

2022-01-12T10:26+0100

2022-01-12T10:26+0100

chine

usine

shanghai

véhicules électriques

tesla inc.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104311/52/1043115284_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f27685d9930d383c6ed600493e11d3d2.jpg

Les livraisons de Shanghai Gigafactory se sont élevées à 484.130 unités l'année dernière, en hausse annuelle de 235%, a précisé la même source.L'année dernière, plus de 160.000 voitures Tesla fabriquées en Chine ont été exportées vers plus de dix pays et régions en Europe et en Asie.Le taux de localisation des pièces de rechange a atteint 60%, et 92 % des pièces métalliques des batteries Tesla de l'usine de Shanghai pouvant être recyclées.Le fabricant américain de véhicules électriques Tesla a annoncé dimanche avoir livré près d'un million de véhicules au cours de l'année 2021, soit une croissance de 87,4% par rapport à l'année précédente.

chine

shanghai

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

chine, usine, shanghai, véhicules électriques, tesla inc.