Record de décès quotidiens depuis 15 mois en Australie

L'Australie a enregistré son plus grand nombre de décès liés au nouveau coronavirus en 24 heures depuis plus de 15 mois, avec près de 42 décès signalés... 12.01.2022, Sputnik France

2022-01-12T12:18+0100

Selon le Daily Mail Australia, il s'agit du plus grand nombre de décès quotidiens signalés depuis le 4 septembre 2020, date à laquelle l'État du Victoria en avait enregistré 59.L'Australie a enregistré mercredi plus de 100.000 cas de Covid-19 transmis localement, selon les chiffres du département de la santé des États et des territoires.Selon les données du ministère de la Santé publiées mardi, 3.869 cas étaient traités dans les hôpitaux du pays, dont 342 en unités de soins intensifs.Face à la recrudescence des cas, le ministre de la Santé Greg Hunt a déclaré que 327.415 doses de vaccin avaient été administrées mardi, le chiffre le plus élevé depuis le 12 octobre.

