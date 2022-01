https://fr.sputniknews.com/20220112/stephane-rozes-avec-la-crise-sanitaire-macron-reussit-a-detourner-le-debat-de-la-presidentielle-1054396746.html

Stéphane Rozès: avec la crise sanitaire, "Macron réussit à détourner le débat de la Présidentielle"

Stéphane Rozès: avec la crise sanitaire, "Macron réussit à détourner le débat de la Présidentielle"

Dans trois mois les Français voteront pour désigner le prochain occupant de l’Élysée. Les débats de fond sur la sécurité, le pouvoir d’achat ou l’immigration... 12.01.2022, Sputnik France

présidentielle 2022

france

emmanuel macron

élection présidentielle

covid-19

Le sujet de la crise sanitaire qui frappe le pays pour la cinquième fois monopolise une fois de plus les gros titres. Une focalisation médiatique qui, à trois mois du scrutin présidentiel, relègue au second plan les autres sujets qui plafonnent parmi les préoccupations des Français: pouvoir d’achat, sécurité, immigration… Une situation qui, selon notre invité Stéphane Rozès, enseignant à Sciences Po et président de Conseils, analyses et perspectives (Cap), bénéficierait au (très) probable candidat Emmanuel Macron.Pour Stéphane Rozès, il y a même une stratégie médiatique volontaire appliquée par le Président de la République. En jouant sur l’inquiétude des Français, il réussirait «à détourner le débat de la Présidentielle» de «la question qui taraude les Français»: «la France peut-elle maîtriser son destin?»Or, sur ce thème, à en croire notre interlocuteur, «Emmanuel Macron est en difficulté» tant la situation du pays «est toujours pire que lorsqu’il nous promettait» en 2017 de le remettre en état de marche.

france, emmanuel macron, élection présidentielle, covid-19