La quarantaine passe à cinq jours en Angleterre

Actuellement, les personnes doivent rester en quarantaine pendant au moins sept jours et peuvent cesser de s'isoler si elles obtiennent deux tests de flux latéral négatifs aux jours six et sept.Ce changement vise à "maximiser l'activité de l'économie et l'éducation", tout en minimisant le risque d'infection des personnes sortant de l'isolement, a soutenu M.Javid.Selon lui, les données de l'Agence britannique de sécurité sanitaire montrent qu'environ deux tiers des cas positifs ne sont plus infectieux à la fin du cinquième jour.À partir de lundi, avec deux tests négatifs, les personnes pourront quitter l'isolement au début du sixième jour, a expliqué M.Javid.Le gouvernement estime que la réduction de la période d'isolement atténuerait les pénuries de personnel dans des secteurs vitaux comme la santé, les transports et l'éducation.Le pays est "mieux protégé que jamais" contre le Covid-19, a-t-il assuré, notant toutefois que "ce virus ne va pas disparaître, il y aura d'autres variants et personne ne peut être sûr de la menace qu'ils pourraient représenter".Les vaccins, les tests et les antiviraux sont "le meilleur moyen de protéger notre santé et nos libertés alors que nous apprenons à vivre avec le Covid", a-t-il conclu.

