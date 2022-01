Le Costa Concordia a fait naufrage il y a 10 ans

© AFP 2021 ITALIAN GUARDIA DE FINANZA

Comme à chaque anniversaire, des cérémonies de deuil et de commémoration auront lieu sur l’île de Giglio, dans la mer Tyrrhénienne, au large de laquelle a eu lieu le naufrage. Cette année, on s’attend à ce qu’un nombre légèrement plus important que d’habitude de passagers du paquebot ainsi que de nombreux journalistes y participent.

Sur la photo: le Costa Concordia échoué au large de Giglio, le 14 janvier 2012.