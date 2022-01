https://fr.sputniknews.com/20220113/385-millions-deuros-en-appui-aux-acteurs-culturels-1054411179.html

L'UE soutiendra à hauteur de 385 millions d'euros les acteurs culturels

L'UE soutiendra à hauteur de 385 millions d'euros les acteurs culturels

La Commission européenne a annoncé, jeudi, la mobilisation de 385 millions d’euros pour le soutien des acteurs créatifs et culturels en 2022, en vue de les... 13.01.2022, Sputnik France

Ce budget, de près de 100 millions d'euros de plus qu'en 2021, concerne le plan d’action 2022 du programme "Europe créative", qui investit dans des actions renforçant la diversité culturelle et répondant aux besoins et aux défis des secteurs de la culture et de la création.L'UE se tient aux côtés de ces secteurs afin de les aider à opérer leur reprise et à déployer leur processus créatif et leur potentiel d'innovation, a-t-elle assuré.D’après la Commission, le volet Culture du programme comprendra de nouveaux appels et initiatives à destination des secteurs de la musique, du patrimoine culturel, des arts du spectacle et de la littérature. De plus, il inaugurera un programme de mobilité qui permettra aux artistes, aux créateurs ou aux professionnels de la culture de se rendre à l'étranger pour une expérience professionnelle ou des collaborations internationales, et de trouver de nouveaux publics, de coproduire, de cocréer ou de présenter leur travail.Le volet Media est axé sur l'audiovisuel et plusieurs nouveautés ont été introduites en 2022. La conception de jeux vidéo innovants et d'expériences de réalité virtuelle bénéficiera d'un soutien financier.Le budget total disponible pour Europe créative pour la période 2021-2027 s'élève à environ 2,4 milliards d'euros, soit une augmentation de 63% par rapport à la période 2014-2020. Ce budget accru reflète l'engagement qu'a pris l'Union européenne d'aider le secteur à se redresser et de favoriser sa résilience pour les années à venir.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

