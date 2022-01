https://fr.sputniknews.com/20220113/apres-le-renseignement-francais-une-societe-de-big-data-us-proche-de-la-cia-investit-la-station-f-1054378798.html

Après le renseignement français, une société de big data US proche de la CIA investit la Station F

À l’occasion de l’installation de Palantir au sein de la Station F, Pascal Jouary, journaliste, revient au micro de Rachel Marsden sur les liens du géant... 13.01.2022, Sputnik France

L’industrie française devrait-elle s’inquiéter ou se réjouir de l’arrivée au sein de la Station F –la pépinière parisienne de start-up– d’une entreprise américaine de big data qui a des liens étroits avec les services américains de renseignement? La société Palantir Technologies propose en effet depuis décembre dernier aux jeunes pousses françaises "Foundry for Builders, un programme permettant aux start-up de souscrire à Palantir Foundry sur un modèle d’abonnement". Ce service en ligne met la puissance d’analyse du big data à la portée des PME françaises. Séduisant, non?Pascal Jouary, journaliste et auteur du livre Secret Défense: Le livre noir (Max Milo Éditions), revient sur le parcours de Palantir en France:"Ce n’est pas la première fois qu’ils travaillent en France. Ils ont commencé avec Carrefour mais au bout d’un an, Carrefour a arrêté en disant que c’était beaucoup trop cher. Ils voulaient pourtant leur faire gagner des gains de productivité en analysant absolument toute leur activité car le big data touche absolument à tout, c’est le nouveau pétrole. Ils ont ensuite travaillé pour Airbus, où ils ont débauché le numéro deux pour en faire leur directeur France."Après sa création en 2003 par, entre autres, Peter Thiel, un milliardaire germano-américain et l’un des investisseurs initiaux de Facebook, et jusqu’en 2008, Palantir n’avait qu’un seul client : la CIA. La branche d’investissement de l’agence, In-Q-Tel, avait même injecté 2 millions de dollars dans le démarrage de l’entreprise et en serait toujours actionnaire. Voilà qui est déjà plus problématique, ce que confirme Pascal Jouary :"Cela a démarré avec des financements de la CIA et des employés de la NSA, puis ils ont commencé à faire leur réputation avec la traque de ben Laden –on ne sait même pas si c’est vrai mais ils ont beaucoup communiqué dessus. Aujourd’hui, ils affirment avoir signé avec dix États pour les assister dans la gestion de la pandémie [à noter que l’AP-HP française a opposé une fin de non-recevoir à l’entreprise américaine]."Palantir a par ailleurs été liée à plusieurs dossiers sulfureux. Citons Cambridge Analytica, qui porte sur des tentatives de manipulation des réseaux sociaux, mais aussi des affaires de surveillance des migrants ou de renseignement sur le champ de bataille. Elle aurait même fourni des services à la DGSI, les services de renseignement intérieur français, après les attentats du 13 novembre 2015. D’ailleurs, la DGSI a signé avec l’entreprise américaine un contrat en 2016, pour s’en émanciper en 2018 puis le voir renouvelé en 2019.Peut-on imaginer un concurrent français de Palantir? D’après Pascal Jouary, ce n’est pas d’actualité:Quel est l’enjeu pour l’entreprise américaine cotée en Bourse de s’implanter à la Station F? Pour Pascal Jouary, ce n’est pas seulement pour redorer son image:

