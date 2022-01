https://fr.sputniknews.com/20220113/borrell-lue-ne-peut-pas-interdire-le-nord-stream-2-mais-lie-son-lancement-a-la-crise-en-ukraine-1054415339.html

Borrell: l'UE ne peut pas interdire le Nord Stream 2, mais lie son lancement à la crise en Ukraine

Borrell: l'UE ne peut pas interdire le Nord Stream 2, mais lie son lancement à la crise en Ukraine

Le Nord Stream 2 est un projet privé et la Commission européenne ainsi que l’Union européenne ne peuvent pas l'interdire s'il est construit selon les normes... 13.01.2022, Sputnik France

2022-01-13T20:09+0100

2022-01-13T20:09+0100

2022-01-13T20:11+0100

nord stream 2

économie

russie

france

otan

josep borrell

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104401/07/1044010722_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_825c1154359cd1c6676a0720218f013b.jpg

Le Nord Stream 2 est un projet privé et la Commission européenne ainsi que l’Union européenne ne peuvent pas l'interdire s'il est construit selon les normes européennes, comme devraient le conclure les régulateurs, a avancé ce jeudi 13 janvier Josep Borrell lors d'une conférence de presse après une réunion avec la ministre française de la Défense, Florence Parly. Dans le même temps, il a souligné qu'il était impossible d'imaginer que le projet soit lancé en cas d'escalade de la situation militaire en Ukraine.Il a continué en expliquant que la Commission avait déjà avancé plusieurs fois qu’il ne "s’agit pas d’une infrastructure qui pour nous est prioritaire, parce que ça ne contribue pas à l’autonomie stratégique de l’Europe".Les événements en UkraineDe plus, Josep Borrell a fait savoir que le déroulement des événements en Ukraine aurait aussi son impact sur le lancement du Nord Stream 2, si une escalade devait avoir lieu.Jean-Yves Le Drian a publié une déclaration en début de semaine, indiquant que lui, M.Borrell et plusieurs autres hauts fonctionnaires européens avaient discuté des tensions concernant l'Ukraine et souligné l'importance de la participation du bloc aux discussions qui auront un impact sur la sécurité européenne.Les pourparlers avec MoscouLa Russie et les États-Unis ont tenu des consultations à Genève les 9 et 10 janvier sur les propositions de Moscou concernant les garanties de sécurité. Le Conseil Otan-Russie s'est réuni à Bruxelles le 12 janvier. La discussion sur la sécurité européenne s’est poursuivie le 13 janvier à Vienne dans le cadre du Conseil permanent de l’OSCE.Les réunions à Genève et à Bruxelles ont eu pour objectif d’apporter une solution à la crise ukrainienne. Les tensions se sont accrues au cours des derniers mois à proximité de la frontière russe, Washington accusant Moscou de préparer une invasion, ce que le Kremlin a toujours démenti.Les propositions de Moscou sur les garanties de sécurité en Europe comportent trois objectifs essentiels. Moscou veut obtenir des garanties que l’Otan ne s’étendra pas vers l’est au détriment de l’Ukraine et d’autres pays, qu’elle ne déploiera pas de nouveaux missiles américains de courte et moyenne portée en Europe et qu’elle y limitera ses activités militaires.

russie

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

nord stream 2, économie, russie, france, otan, josep borrell