https://fr.sputniknews.com/20220113/ces-cellules-du-corps-meconnues-qui-aident-a-faire-face-a-lomicron-1054397578.html

Ces cellules du corps méconnues qui aident à faire face à l’Omicron

Ces cellules du corps méconnues qui aident à faire face à l’Omicron

Les cellules T présentes dans le corps humain jouent un rôle protecteur lors d’une infection au variant Omicron du Covid et aident à mieux lui résister... 13.01.2022, Sputnik France

2022-01-13T07:12+0100

2022-01-13T07:12+0100

2022-01-13T07:12+0100

variant omicron du covid-19

santé

épidémie

pandémie

cellules

covid-19

covid-19

sci-tech

coronavirus sars-cov-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/1044877354_0:355:2383:1695_1920x0_80_0_0_a0d9a1bf8aa1e2326ca180eb3c39eb75.jpg

Malgré la propagation rapide de l’Omicron, des scientifiques de différents pays ont pointé le fait que ce nouveau variant semble moins agressif. Le professeur de biochimie à l'École de biochimie et d'immunologie du Trinity College de Dublin Luke O’Neill a expliqué les raisons pour lesquelles l’Omicron causerait plus rarement une forme grave, en donnant des détails dans un article publié sur le site du média en ligne The Conversation.L’une des raisons se situe dans les cellules T qui sont capables de faire face à ce nouveau variant. Quand le SARS-CoV-2 infecte les poumons, la forme grave survient, ce qui implique des symptômes tels que des difficultés respiratoires, et l'Omicron semble moins capable de le faire, selon le scientifique.La protéine spike à la surface du virus SRAS-CoV-2 est une cible clef pour les anticorps. Ceux-ci s'accrochent à la protéine spike et la bloquent, l'empêchant ainsi d'interagir avec les cellules que le virus tente d'infecter, lui assurant une protection.De ce fait, les cellules T peuvent toujours reconnaître et éliminer l'Omicron.Les cellules T protectricesLe T du nom des cellules vient du thymus, un organe situé dans la poitrine où elles arrivent à maturité. Leur mode d'action est différent de celui des anticorps. Lorsqu'une cellule est infectée par un virus, elle prend un morceau de la protéine spike du virus et l'affiche à sa surface. C'est un peu comme si la cellule infectée agitait un drapeau rouge pour dire qu'elle est infectée. Les cellules T ont des capteurs pour ce drapeau sur leur propre surface. Ils s'accrochent à la cellule infectée et la tuent.Une autre étude portant sur les cellules TAuparavant, des chercheurs de l'Imperial College de Londres avaient déjà révélé que des niveaux élevés de cellules T générées par le corps en cas d’infection par des coronavirus humains sont capables de protéger contre le Covid, selon une étude parue dans la revue Nature Communications.Toutes les personnes, même en l'absence de vaccination, ne contractent pas le Covid après avoir été exposées au SARS-CoV-2, loin de là. Les scientifiques estiment qu’elles ont une forte immunité de leurs cellules T, phénomène qui s’est produit lors de la rencontre avec d'autres coronavirus humains existant depuis longtemps.La propagation de l’OmicronPlus de la moitié de la population européenne devrait avoir été contaminée par le variant Omicron du coronavirus responsable du Covid-19 dans les six à huit semaines à venir, a prévenu mardi 11 janvier Hans Kluge, le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Europe.L’Omicron se répand rapidement dans le monde entier, les experts affirmant que 40% de la population mondiale sera infectée dans les deux prochains mois, ajoute Luke O’Neill dans son article.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

variant omicron du covid-19, santé, épidémie, pandémie, cellules, covid-19, sci-tech, coronavirus sars-cov-2