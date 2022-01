https://fr.sputniknews.com/20220113/commander-ne-devient-realite-quau-prix-dun-don-de-soi-pour-la-cause-commune-1054413773.html

"Commander ne devient réalité qu’au prix d’un don de soi pour la cause commune"

"La figure du leader visionnaire, héroïque et doté de qualités surhumaines trouve son origine dans les mythes fondateurs du management contemporain...

Pour quelle raison les librairies regorgent-elles de livres et d’articles sur le leadership et les leaders visionnaires? Pourquoi les écoles de gestion et de management font-ils de sa figure le principal objectif pédagogique des enseignements destinés aux MBA (Master of Business Administration) à l’américaine, en lui reconnaissant des qualités quasi surhumaines?Le mythe du leader, l’origine de toutes les dérives?"La figure du leader visionnaire, héroïque et doté de qualités surhumaines trouve son origine dans les mythes fondateurs du management contemporain néolibéral", indique le Pr Aktouf, précisant que "le leader tire sa reconnaissance des représentations et croyances du groupe".Dans le même sens, le Pr Aktouf avertit que "tant que cette représentation mythologique du chef d’entreprise demeure le leitmotiv des organisations, les dérives, les excès et les échecs seront inéluctables, du fait qu’on attribue la réussite ou la faillite à l’efficacité ou non du leadership, écartant toute démarche rationnelle d’analyse des dysfonctionnements dans la gestion". En effet, selon lui, "le maintien de ce genre de mythe social au sein des entreprises, auquel les membres de l’organisation participent inconsciemment à cette vision héroïque du leadership, subordonnera la performance organisationnelle à l’impératif de l’avènement de ce surhomme".Différence entre leadership et commandementEt d’expliquer que "le commandement exercé par un chef est généralement acquis et gagné, comme dans le cas d’Alexandre le Grand ou de Napoléon Bonaparte, au prix de sacrifices réels consentis de la même façon que les personnes commandées, ce qui fait que le chef s’impose par ses qualités humaines et ses succès. Ce qui n’est pas le cas pour le leader qui émerge grâce aux croyances mythologiques des membres de l’organisation qui acceptent d’y adhérer".Or, tout comme un chef de guerre, rationnellement, "le leader ne peut exister sans l’entreprise qu’il dirige. Ceci dit que l’universalité décontextualisée de la réalité de l’entreprise, due à ses qualités surhumaines, attribuée par les penseurs du management néolibéral au leader est une notion superflue et complètement fallacieuse", expose le Pr Aktouf.

