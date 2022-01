https://fr.sputniknews.com/20220113/condamne-pour-usage-de-stupefiants-il-propose-le-meme-jour-de-la-drogue-a-des-policiers-en-civil--1054406057.html

Condamné pour usage de stupéfiants, il propose le même jour de la drogue à des policiers en civil

Condamné pour usage de stupéfiants, il propose le même jour de la drogue à des policiers en civil

À peine jugé pour des faits d’usage de stupéfiants, un jeune Nazairien a récidivé avec un complice. Mais rien ne s’est passé comme prévu, car il a eu la... 13.01.2022, Sputnik France

Deux voyous ont été interpellés dans la soirée du 11 janvier dans le quartier de la Trébale, à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, alors qu’ils venaient de proposer de la drogue à des policiers en civil, rapporte France Bleu.Les faits se sont produits route des Fréchets, sur un point de deal. Une patrouille de fonctionnaires en civil a remarqué le comportement suspect de deux hommes qui étaient en train de faire le guet au pied d’une tour.C’est au moment où l’un des agents s’est rapproché d’eux qu’un suspect, le prenant pour un passant, lui a proposé d’acheter de la drogue. Les autres fonctionnaires, en retrait, les ont arrêtés en flagrant délit après une courte course-poursuite.Un habitué?Il s’agit d’un Nazairien d’une vingtaine d’années, déjà connu des services. France Bleu indique qu’il avait été jugé le même jour pour usage de stupéfiants et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique pour des faits commis la semaine précédente.Placé en garde à vue avec son complice, il avait été condamné pour ces premiers faits à quatre mois de prison ferme avec aménagement et six mois de prison avec sursis probatoire. Échappant donc à une incarcération.

