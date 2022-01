https://fr.sputniknews.com/20220113/copenhague-sinquiete-dune-hausse-de-lespionnage-sur-son-sol-1054404729.html

Copenhague s'inquiète d'une hausse de l'espionnage sur son sol

Le Danemark a exprimé ses inquiétudes concernant une hausse de l'espionnage sur son sol dans un rapport publié jeudi, à l'heure où le chef du renseignement... 13.01.2022, Sputnik France

Cette menace couvre l'espionnage, les activités d'influence, le harcèlement, les tentatives d'acquisition illégale de produits, de technologies et de connaissances et, dans des cas exceptionnels, les tentatives d'assassinat.Selon le rapport, la menace vient principalement de Russie, de Chine et d'Iran.Selon une enquête de la télévision publique danoise Danmarks Radio (DR) diffusée en mai, Washington s'est servi au moins jusqu'en 2014 du réseau de câbles sous-marins danois pour écouter des personnalités de quatre pays (Allemagne, Suède, Norvège, France), parmi lesquelles Angela Merkel.En outre, le chef du renseignement militaire danois, Lars Findsen, est emprisonné depuis un mois pour des fuites de documents confidentiels.L'enquête est menée à huis clos mais, selon la presse locale, qui précise que l'affaire porte notamment sur des fuites d'informations classifiées vers des médias danois.

