Coupe d’Afrique de football: double coup de sifflet "scandaleux" lors du match Tunisie-Mali

L’arbitre du match qui opposait l’équipe de Tunisie à celle du Mali a sifflé la fin avant le temps réglementaire. Janny Sikazwe, l’arbitre zambien, avait été... 13.01.2022, Sputnik France

"Avant l’heure c’est pas l’heure", sauf pour Janny Sikazwe qui a sifflé la fin du match Tunisie-Mali avant le temps réglementaire. Mercredi 12 octobre, au Stade de Limbé, au Cameroun, où se jouait la première journée du groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), l’arbitre a sifflé la fin du match à deux reprises. La première fois à la 85e minute et 10 secondes, avant de revenir sur sa décision, et la seconde fois à 89e minute et 45 secondes, offrant ainsi la victoire aux Aigles du Mali par un but à zéro (penalty transformé par Ibrahima Koné à la 48e minute).En queue de poissonPar ses coups de sifflet, Janny Sikazwe a propulsé le football africain dans la 5e dimension. Mondher Kebaier, le coach tunisien, et les membres de son staff, ont dénoncé vigoureusement cette fin prématurée qui a privé les Aigles de Carthage de la possibilité d’égaliser durant le temps additionnel. Contacté par Sputnik, Maamar Djebour, envoyé spécial de la radio algérienne au Cameroun, est catégorique : "cette rencontre devait durer au moins quatre minutes de plus".La Confédération africaine de football (CAF) a tenté de trouver une solution et a décidé de reprendre la rencontre et de faire jouer trois minutes de temps additionnel. Un deal que l’équipe de Tunisie a rejeté, ses joueurs n’ayant pas voulu revenir sur le terrain. Le match a donc été remporté par le Mali. Cette affaire insolite a provoqué une déferlante de réactions sur les réseaux sociaux.La location du terrain s’est terminée à la 89eminutePour Maamar Djebour, ce scandale "décrédibilise et ternit encore plus l’image de la Confédération africaine de football (CAF) et du football africain". "La Coupe d’Afrique des Nations est la complétion phare de la CAF. Ce type de situation nous ne les voyons ni en Copa América America ni en Coupe d’Europe", dit-il.Le mystère des programmationsMême s’il possède une longue expérience, Janny Sikazwe, 43 ans, traîne une réputation sulfureuse. En 2018, il a été provisoirement suspendu par la CAF pour soupçons de corruption lors d'un match de Ligue des champions de la CAF entre l'Espérance de Tunis et le club angolais Primiero Agosto. La suspension a été levée en janvier 2019 après qu’il a été innocenté lors d'une audience disciplinaire. L’arbitre zambien est également connu pour ses décisions litigieuses. En juin 2019, il a été accusé par le Sénégal d’avoir favorisé l’équipe d’Algérie lors d’une rencontre comptant pour la Coupe d’Afrique des Nations ; les Algériens l’avaient également subi en 2014 lorsqu’il a accordé deux penalties au Burkina Faso dans un match aller de barrage pour la qualification au Mondial brésilien. Pour Maamar Djebbour, les jeux sont faits puisque les Tunisiens n’ont pas de voie de recours. "C’est l’arbitre qui risque d’être retiré de la compétition. Mais cette défaite ne compromet en rien les chances de qualification de la Tunisie". Par ailleurs, le journaliste sportif algérien constate une certaine anarchie dans la programmation des matchs chocs de ce tournoi continental.Reste maintenant à attendre la décision de la CAF concernant le cas Janny Sikazwe. Ses deux coups de sifflet avant l’heure vont-ils mettre fin prématurément à sa carrière internationale?

