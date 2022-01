Déclassification du secret défense sanitaire: mission impossible?

"Tout ce qui est dit et écrit au cours des conseils de défense est classifié pour, à la base, 50 ou 100 ans. En ce qui concerne la déclassification, en général, il n’y en a pas. Et quand il y en a, c’est compliqué. Cela peut se faire à l’occasion d’un procès, mais en général on le refuse au juge ou alors on dévoile des parties qui ne mettent en cause aucun nom. Cela peut se produire aussi à la suite d’une commission d’enquête à l’Assemblée ou au Sénat, mais ces institutions ne sont pas organisées de manière à ce qu’elles soient assez rebelles pour vouloir faire sauter le secret."