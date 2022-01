https://fr.sputniknews.com/20220113/des-nano-satellites-pour-surveiller-les-oceans-en-afrique-du-sud--1054408570.html

Des nano-satellites pour surveiller les océans en Afrique du Sud

Des satellites pesant un peu plus de deux kilogrammes chacun seront lancés en orbite depuis l'installation de Cap Canaveral aux États-Unis, précise le ministère, faisant savoir que depuis 2018 le satellite ZACube-2 fournit d'importantes données à l'industrie maritime du pays. ZACube-2 est le second nano-satellite développé par l’Afrique du Sud. Son prédécesseur, ZACube-1, avait été lancé en 2013 pour étudier le climat.Il a de même souligné que les nano-satellites devront jouer un rôle important en termes de surveillance des proliférations d'algues qui peuvent, en fait, être dangereuses pour l’industrie de la pêche.Ils permettront aussi de suivre les déplacements des navires le long des côtes sud-africaines et de détecter à l’avance les feux de forêt par le biais d’un dispositif d’imagerie développé par le Conseil sud-africain pour la Recherche scientifique et industrielle.

