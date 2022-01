https://fr.sputniknews.com/20220113/destabiliser-le-kazakhstan-pour-en-prendre-le-controle-lavrov-denonce-une-theorie-du-complot-1054410534.html

Déstabiliser le Kazakhstan pour en prendre le contrôle? Lavrov dénonce une "théorie du complot"

Déstabiliser le Kazakhstan pour en prendre le contrôle? Lavrov dénonce une "théorie du complot"

Sergueï Lavrov a évoqué des théories conspirationnistes autour de la situation au Kazakhstan. Des forces de l’OTSC, dont des troupes russes, y ont été envoyées... 13.01.2022, Sputnik France

2022-01-13T16:00+0100

2022-01-13T16:00+0100

2022-01-13T16:00+0100

émeutes au kazakhstan

russie

sergueï lavrov

kazakhstan

théories du complot

forces armées

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1046036301_0:119:2595:1579_1920x0_80_0_0_009fd0e2d7a43e730021c82ff15a3f02.jpg

La situation explosive au Kazakhstan depuis le début de l’année a engendré plusieurs théories, notamment autour de l’envoi de troupes russes pour aider les autorités à rétablir l’ordre. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a abordé le sujet ce jeudi 13 janvier sur la chaîne Pervy kanal."D'autres nous accusent d'être à l'origine de cette situation afin de pénétrer au Kazakhstan et de le prendre sous notre contrôle", poursuit-il, qualifiant ces théories de "diaboliques". Il précise ensuite que les autorités kazakhes mèneront une enquête approfondie sur l’origine des événements qui ont soulevé le pays au cours des derniers jours. Une situation qui n’a rien à voir avec Moscou, insiste-t-il.Mardi 11 janvier, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, s’était déjà prononcée sur des accusations d’agressivité de la part de la Russie qui a envoyé des troupes au Kazakhstan. "Cette opération a arrêté les effusions de sang. Ce alors que nous prenons parallèlement connaissance d'allégations d’agression, une sorte de tas de sottises, formulées par des individus qui n’ont jamais été ni de grands analystes, ni des connaisseurs de la situation, ni des professionnels et qui ne font pas partie de ce monde", avait-elle réagi.Déploiement de l’OTSCLe 6 janvier, des troupes de l’OTSC sont intervenues dans cet état d’Asie centrale afin d’y maintenir la paix. Elles étaient notamment chargées d’assurer la sécurité et le contrôle de plusieurs sites clés, après que des attaques ont visé des bâtiments administratifs et militaires. Les autorités kazakhes avaient évoqué la présence, sur leur territoire, de militants islamistes venant de l’étranger.Retrait des troupesCette semaine, la situation s’est stabilisée et le pays a retrouvé son calme. D’après un bilan préliminaire, les émeutes, causées à la base par la hausse des prix du gaz naturel liquéfié (GNL), ont fait plusieurs dizaines de morts, des centaines de blessés, menant à quelque 12.000 arrestations. Ce jeudi, les troupes de l’OTSC, considérant leur mission terminée, ont entamé leur retrait. Une opération qui devrait s’achever le 22 janvier.

russie

kazakhstan

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

russie, sergueï lavrov, kazakhstan, théories du complot, forces armées