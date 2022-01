https://fr.sputniknews.com/20220113/la-defense-russe-annonce-des-exercices-navals-conjoints-avec-linde-1054414532.html

La Défense russe annonce des exercices navals conjoints avec l’Inde

La Défense russe annonce des exercices navals conjoints avec l’Inde

Dans le cadre du développement de sa collaboration avec les pays étrangers dans le domaine militaire, les forces navales russes tiendront prochainement des... 13.01.2022, Sputnik France

2022-01-13T19:10+0100

2022-01-13T19:10+0100

2022-01-13T19:10+0100

russie

inde

egypte

exercices militaires

pakistan

algérie

mer noire

mer caspienne

varyag

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103071/81/1030718124_0:795:2229:2048_1920x0_80_0_0_871ff8b7ef388ca1b9911c3d1ec4bd24.jpg

Les forces navales russes et indiennes entament les exercices bilatéraux de type PASSEX dans la région du port indien de Cochin, a annoncé ce 13 janvier le service de presse de la flotte russe du Pacifique.Un détachement de bâtiments de cette flotte, composé du croiseur lance-missiles Varyag et du grand navire anti-sous-marin Amiral Tribouts, a effectué la veille une escale à Cochin.Les navires entreront également dans les ports de plusieurs pays, notamment la capitale des Seychelles, Victoria, à l’occasion du 105e anniversaire de la visite du croiseur Varyag de la Marine impériale russe.La campagne prévoit l’organisation d’exercices planifiés, y compris internationaux, dans différentes régions. Le détachement de la flotte du Pacifique a quitté le port de Vladivostok quelques jours avant le Nouvel An.INDRA-2021Les derniers exercices russo-indiens, INDRA-2021, qui se sont déroulés près de Volgograd, remontent à août 2021. Ils ont rassemblé des militaires des forces terrestres et ont engagé des deux côtés 500 militaires et 100 unités d'équipements.L’entraînement visait à éliminer des "terroristes". Les "postes de commandement" et "un convoi de matériel technique" de ces derniers ont été démantelés par des frappes aériennes ainsi que des tirs d'artillerie et de chars. Après quoi des unités de chars et d’infanterie motorisée, suivies de troupes aéroportées, ont procédé à une opération de nettoyage du secteur.Prévus pour cette annéeINDRA-2022, un autre exercice militaire russo-indien, doit se tenir cette année en Russie, dans la région militaire du sud-est. En septembre, les unités terrestres des forces armées russes et indiennes réaliseront des tâches de formation dans la région de Volgograd, tandis que la composante maritime des manœuvres aura lieu dans les eaux de la mer Noire.En outre, un exercice naval russo-égyptien, Pont de l'amitié-2022, et un autre, russo-kazakh, sont prévus pour cette année respectivement dans les eaux de la mer Noire et de la Caspienne. Les dates précises seront concertées ultérieurement.Quatre manœuvres internationales se tiendront à l’étranger. L'exercice tactique russo-algérien est prévu pour août en Algérie et l'exercice conjoint russo-pakistanais aura lieu en octobre au Pakistan. En outre, des unités de la défense antiaérienne se préparent à se rendre en Égypte en septembre.Un exercice naval réunira des militaires de la Marine algérienne et de la flotte russe de la mer Noire en Méditerranée. Les dates seront précisées plus tard.

russie

inde

egypte

pakistan

algérie

mer noire

mer caspienne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

russie, inde, egypte, exercices militaires, pakistan, algérie, mer noire, mer caspienne, varyag