https://fr.sputniknews.com/20220113/ladministration-biden-promet-10-millions-de-tests-covid-19-aux-ecoles-par-mois-1054405420.html

L'administration Biden promet 10 millions de tests Covid aux écoles par mois

L'administration Biden promet 10 millions de tests Covid aux écoles par mois

L'administration Biden a annoncé mercredi qu'elle fournirait aux écoles 10 millions de tests Covid-19 chaque mois, tout en exhortant les districts à garder les... 13.01.2022, Sputnik France

2022-01-13T12:15+0100

2022-01-13T12:15+0100

2022-01-13T12:26+0100

covid-19

école

maison blanche

test dépistage covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054097078_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_7c08b7df032f69f65061166483984fc8.jpg

La Maison-Blanche a indiqué qu'elle distribuerait cinq millions de tests rapides aux écoles chaque mois et qu'elle mettrait cinq millions de tests PCR supplémentaires à leur disposition par le biais d'un programme du département de la Santé et des Services sociaux qui collecte des échantillons et les envoie aux laboratoires.L'administration estime que cela aidera les écoles à doubler le volume des tests par rapport à novembre 2021.La campagne de dépistage dans les écoles intervient alors que le pays connaît une augmentation sans précédent du nombre d'infections qui risque de submerger les hôpitaux du pays, déjà surchargés, a déclaré la directrice des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), la docteure Rochelle Walensky.Alors que les données suggèrent que les gens sont moins susceptibles de tomber gravement malades à cause d’Omicron, surtout s'ils sont vaccinés, la docteure Walensky a expliqué que le nombre de cas fait augmenter les hospitalisations, qui ont bondi de 33% au cours de la semaine dernière.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

école, maison blanche, test dépistage covid-19