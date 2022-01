https://fr.sputniknews.com/20220113/le-senegal-autorise-ladministration-dune-dose-de-rappel-de-vaccination-contre-la-covid-19-1054405281.html

Le Sénégal autorise l'administration d'une dose de rappel de vaccination contre le Covid

Le Sénégal autorise l'administration d'une dose de rappel de vaccination contre le Covid

Le gouvernement sénégalais a autorisé l'administration d'une dose de rappel de vaccination contre le Covid-19, a-t-il été indiqué de source officielle à Dakar. 13.01.2022, Sputnik France

Dans une circulaire adressée mercredi aux médecins-chefs et aux gouverneurs de régions, le ministère sénégalais de la Santé et de l'Action sociale annonce avoir pris cette décision "au terme de la saisine du Comité consultatif pour la vaccination au Sénégal (CCVS) et sur la base des recommandations produites" par ses services.Selon la même source, "cette dose de rappel sera destinée aux personnes cibles de la Stratégie nationale de vaccination contre le Covid-19", ajoutant qu'elle "sera administrée dans le respect du calendrier vaccinal" arrêté et selon les modalités contenues dans une fiche technique annexée à la circulaire en date du 11 janvier 2022.Mardi, 1.599 personnes ont été vaccinées pour un total de 1.376.227 au Sénégal.Selon le bilan publié mercredi par le ministère de la Santé, le Sénégal a signalé un total de 80.758 cas positifs, dont 74.513 guérisons, 1.901 décès et 4.343 patients encore sous traitement.

