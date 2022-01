Le stade olympique du Sénégal sera inauguré le 22 février

https://fr.sputniknews.com/20220113/le-stade-olympique-du-senegal-sera-inaugure-le-22-fevrier-prochain-1054403089.html

Le Stade olympique du Sénégal, complexe de 50.000 places, doté de deux stades omnisport d'appoint, sera inauguré le 22 février prochain, à Diamniadio, à 30 km... 13.01.2022, Sputnik France

Le Président sénégalais, Macky Sall, a fait l'annonce mercredi au cours de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, en abordant la question de "la relance du sport national" et celle de "la dynamique de développement et de modernisation des infrastructures sportives".Selon le président de la République, dont les propos ont été rapportés par le communiqué du Conseil des ministres, "c’est dans cet élan que l’édification du stade du Sénégal a été engagée à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar".D’une capacité de 50.000 places, "avec deux autres stades omnisport d’appoint, aux normes olympiques", ce complexe "ultra moderne, permettra à notre pays d’accueillir les plus grandes manifestations et compétitions sportives et culturelles", a-t-il dit.Il "sera inauguré le 22 février 2022, en présence d’invités d’honneur, mais également de tous les représentants de la Jeunesse du Sénégal", indique le communiqué du Conseil des ministres parvenu à la MAP.À cet égard, le président de la République demande au ministre des Sports "de prendre, en relation avec les ministères impliqués, le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), le Conseil national de la Jeunesse, et les mouvements associatifs (ONCAV…), toutes les dispositions appropriées, pour une mobilisation représentative et effective des jeunes et sportifs de tous les départements du Sénégal, lors de la cérémonie d’inauguration", ajoute le texte.La première pierre de l'édifice du stade situé dans la nouvelle ville de Diamniadio a été posée le 20 février 2020, par le président Macky Sall. Le nouveau Stade est prévu pour accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026.,D'un coût estimé à 156 milliards de Fcfa, le Stade de Diamniadio comprend quatre vestiaires, un musée qui porte le nom de Pape Bouba Diop, une salle de conférences, et une loge présidentielle avec bureau.

