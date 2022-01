https://fr.sputniknews.com/20220113/le-syndrome-de-la-havane-aurait-frappe-aussi-a-paris-et-geneve-les-usa-toujours-sans-reponse-1054413221.html

Le "syndrome de La Havane" aurait frappé aussi à Paris et Genève, les USA toujours sans réponse

Les États-Unis n'ont toujours pas trouvé la cause et l'origine du "syndrome de La Havane", cette mystérieuse maladie qui a affecté des personnels diplomatiques... 13.01.2022, Sputnik France

Le Wall Street Journal a fait état jeudi d'affections de ce type dans les missions diplomatiques américaines à Paris et Genève.Le "syndrome de La Havane" se caractérise par des maux de tête, perte d'équilibre, nausée, problèmes auditifs, troubles de la vision et de l'élocution.Au total, quelque 200 personnes, personnels, responsables et leurs familles, ont présenté ces symptômes depuis 2016.Antony Blinken a précisé que le sujet avait été évoqué avec les autorités russes, sans avancée pour l'instant.Fin 2020, l'Académie des sciences de Washington avait conclu à l'hypothèse d'ondes basses fréquences hors du champ de l'audition à même d'affecter le comportement des personnels.Le secrétaire d'État américain a précisé s'être entretenu de ce "mal" avec plusieurs des personnes affectées qui lui ont parlé d'épisodes traumatisants.

