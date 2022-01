L'Iran "se venge" de Trump pour le meurtre du général Soleimani – vidéo

https://fr.sputniknews.com/20220113/liran-se-venge-de-trump-pour-le-meurtre-du-general-soleimani--video-1054416742.html

Alors que l’Iran vient de commémorer l’anniversaire de la mort du général Soleimani, tué dans la nuit du 3 janvier 2020 par un drone américain sur ordre de... 13.01.2022, Sputnik France

Une vidéo d'animation, qui montre un robot de combat iranien diriger le viseur d'un drone contre l'ex-Président américain Donald Trump pour venger la mort du général Qassem Soleimani, a été publiée sur le site du dirigeant suprême iranien Ali Khamenei.La vidéo, d'une durée d'un peu moins de deux minutes, présente un pirate informatique guidant un robot qui se déplace dans les rues de la Floride en direction de la résidence de Donald Trump qui partage tranquillement une partie de golf avec plusieurs amis. Agile, le robot passe sous la grille de la résidence et entre à toute vitesse dans une zone protégée dont il fait un "relevé". Il poursuit sa course au milieu du gazon verdoyant avant de repérer sa cible. Avant d'appuyer sur le bouton, le pirate envoie un message à Donald Trump:"La main de la vengeance"Le 3 janvier dernier, jour du deuxième anniversaire de l’assassinat de Qassem Soleimani, le Président iranien Ebrahim Raïssi a menacé de vengeance les anciens dirigeants américains dont Donald Trump responsables, selon lui, de l'opération.Il a pris la parole lors d'un rassemblement à Téhéran marquant cette date.L’assassinatIl y a deux ans, le général Qassem Soleimani, chef de la Force al-Qods, une unité d'élite du corps des Gardiens de la révolution islamique iraniens, a été tué par un drone américain sur ordre de Donald Trump lors d’un déplacement en Irak.Qassem Soleimani et son bras droit, l’Irakien Abou Mehdi al-Mouhandis, qui dirige la milice Kataeb Hezbollah, ont été tués dans la nuit du 2 au 3 janvier 2020 dans une opération dirigée par un drone dans la région de l'aéroport de Bagdad.Washington considère que Qassem Soleimani a été impliqué dans l'organisation de l'attaque contre l'ambassade des États-Unis à Bagdad le 31 décembre 2019.En représailles, l'Iran a réalisé des frappes contre des bases américaines en Irak.

