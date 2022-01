https://fr.sputniknews.com/20220113/ma-collaboratrice-ma-compagne-eric-zemmour-evoque-ses-relations-avec-sarah-knafo-1054401802.html

"Ma collaboratrice, ma compagne": Éric Zemmour évoque ses relations avec Sarah Knafo

Après plusieurs mois de suspens, le candidat à la présidentielle a sans ambiguïté et pour la première fois clarifié la nature de ses relations avec Sarah... 13.01.2022, Sputnik France

Éric Zemmour a longuement répondu aux questions sur l'actualité, son programme et sa personne le 12 janvier sur BFM TV. Le candidat a, semble-t-il, profité de l’émission pour officialiser ses relations avec sa conseillère Sarah Knafo, plus jeune que lui de 35 ans.L’ex-polémiste a ajouté ne pas vouloir répondre à davantage de questions sur sa vie privée.Après l’émission, sur la chaîne Twitch du média, Éric Zemmour a assuré qu’il voulait être "le plus sincère possible"."Ma vie privée ne regarde que moi"Jusque-là, le candidat se montrait plutôt réticent à livrer des précisions sur ses relations avec Sarah Knafo, énarque de 28 ans."Je ne réponds pas à des questions personnelles. Ma vie privée ne regarde que moi", rétorque-t-il quand le 15 décembre, sur RTL, on lui demande si Sarah Knafo vivra avec lui à l’Élysée s’il est élu.Dans cette même interview, Éric Zemmour a parlé plus volontiers de ses enfants, notant au passage qu’il était "marié":Révélations de la presse peopleLes relations entre Éric Zemmour et Sarah Knafo occupent les médias depuis plusieurs mois.Fin août, Paris Match avait fait sensation avec une photo montrant Zemmour et une femme enlacés dans l’eau. Cette dernière y apparaît de dos, mais le magazine la présentait comme Sarah Knafo, énarque de 28 ans et conseillère en communication "très proche".Suite à cette publication, Éric Zemmour a assigné mi-octobre en justice Paris Match, mais aussi Closer et Voici pour atteinte à la vie privée.Fin novembre, l’ex-polémiste a attaqué en justice le magazine Closer qui a écrit que sa conseillère serait enceinte.

