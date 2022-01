https://fr.sputniknews.com/20220113/nouveau-record-de-cas-en-allemagne-les-laboratoires-craignent-une-penurie-de-tests-1054411718.html

Nouveau record de cas en Allemagne, les laboratoires craignent une pénurie de tests

L'Allemagne a enregistré jeudi un record de plus de 81.000 infections au Covid-19 en une journée, et le responsable gouvernemental de la gestion de la crise... 13.01.2022, Sputnik France

Carsten Breuer a déclaré au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung que les travailleurs des secteurs et infrastructures critiques seraient prioritaires si les capacités de dépistage du coronavirus venaient à diminuer.Le ministre de la Santé, Karl Lauterbach, a affirmé jeudi que l'Allemagne avait les moyens de faire face à la situation.Les autorités sanitaires et les laboratoires de l'État de Brême, dans le nord-ouest du pays, où le taux d'incidence est le plus élevé, ont déclaré que les pénuries ne concernaient pas les tests PCR disponibles, mais le personnel et les capacités de test.Andreas Gerritzen, directeur du laboratoire médical MVZ de Brême, a indiqué que la demande de tests était deux fois plus élevée que ce que le laboratoire peut gérer. Renoncer au séquençage des variants pourrait alléger la charge des laboratoires, a-t-il déclaré.

