Olivier Véran positif au Covid-19

Comme a indiqué Olivier Véran ce 13 janvier sur Twitter, il a été testé positif au Covid-19. 13.01.2022, Sputnik France

Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a annoncé ce jeudi 13 janvier sur Twitter avoir été testé positif au coronavirus.Il a indiqué qu’il irait s’isoler et passerait en télétravail:"De symptômes légers"Son entourage a dit auprès de l’AFP qu’il avait été testé positif à la mi-journée suite à "l'apparition de symptômes légers".Toujours d’après son entourage, le politicien, présent le 12 janvier dans la matinée au Conseil des ministres, avait été averti dans l’après-midi être cas contact via l’application "Tous Anti Covid" et avait subi un premier test négatif.

