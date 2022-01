https://fr.sputniknews.com/20220113/pays-bas-les-amis-de-la-terre-visent-30-entreprises-sur-leurs-emissions-1054406944.html

Pays-Bas: Les Amis de la Terre visent 30 entreprises sur leurs émissions

La branche néerlandaise de l'organisation de défense de l'environnement Les Amis de la Terre, qui a remporté l'an dernier une victoire juridique contre Royal... 13.01.2022, Sputnik France

Milieudefensie a choisi de prendre pour cible des sociétés ayant installé leur siège social aux Pays-Bas, où un tribunal avait jugé en mai que Shell devrait réduire son empreinte environnementale.Dans une lettre adressée aux dirigeants de ces entreprises, l'organisation non gouvernementale réclame la publication de plans détaillés permettant de réduire de 45% leurs émissions d'ici 2030 par rapport au niveau de 2019, l'objectif prévu par l'Accord de Paris de 2015. L'absence de publication d'un tel plan entraînerait des poursuites judiciaires, a déclaré Peer de Rijk, l'un des responsables de Milieudefensie.Shell a fait appel contre la décision rendue en mai par le tribunal de La Haye lui imposant de réduire ses émissions conformément à l'Accord de Paris.Parmi les entreprises visées par la nouvelle campagne de Milieudefensie figurent des institutions financières comme ABN Amro, des distributeurs comme Ahold Delhaize, des producteurs d'énergie, des groupes de bâtiment et de travaux publics, des industriels, ou encore KLM, la branche néerlandaise d'Air France-KLM.Milieudefensie, qui dit avoir été contactée par de nombreuses entreprises depuis la décision de justice visant Shell, donne jusqu'au 15 avril aux sociétés visées pour présenter un plan climat.KLM a déclaré ne pouvoir faire aucun commentaire avant d'avoir formellement reçu la lettre, mais a rappelé s'être engagée sur la voie du "net zéro" et prévoir d'augmenter son recours à du carburant "durable".ABN Amro a assuré soutenir les efforts visant à limiter le réchauffement climatique et œuvrer à la réduction des émissions via sa politique de crédit.Ahold Delhaize a dit ne pas encore avoir reçu la lettre.Milieudefensie a parallèlement appelé le gouvernement néerlandais à intégrer l'Accord de Paris dans la législation des Pays-Bas afin d'assurer son respect par les entreprises.

