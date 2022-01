https://fr.sputniknews.com/20220113/que-pensent-les-francais-de-la-regle-des-500-signatures-pour-les-candidats-a-la-presidentielle-1054407921.html

Que pensent les Français de la règle des 500 signatures pour les candidats à la présidentielle?

Que pensent les Français de la règle des 500 signatures pour les candidats à la présidentielle?

Plus de la moitié des Français sont d’avis de ne pas modifier la loi imposant aux prétendants à l’Élysée de rassembler 500 parrainages d’élus, selon un... 13.01.2022, Sputnik France

"Il y a des règles du jeu, on ne change pas les règles du jeu, me semble-t-il, à quelques jours du match", a déclaré Gérald Darmanin mardi sur RTL à propos du système des 500 parrainages d’élus dont chaque candidat a besoin pour se présenter à l’élection présidentielle. Plus de la moitié des Français rejoindraient l’avis du ministre de l’Intérieur, en charge des élections.D’après un sondage de l’institut CSA pour CNews, 55% des Français ont répondu par la négative à la nécessité de modifier cette loi décriée par au moins trois candidats depuis plusieurs semaines: Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Marine Le Pen.D’après ce sondage, les électeurs de la gauche, de La République en marche et de la droite sont plutôt d’accord pour conserver la loi telle quelle. C’est aux extrêmes, où ont tendance à se trouver les partisans des trois candidats susmentionnés, que les avis basculent vers le "oui" pour la modifier. M. Darmanin a assuré que c’est "à la portée de n’importe quel candidat" de récolter ce nombre de signatures, rappelant que cela représente moins de 2% des 42.000 élus susceptibles de les offrir.À noter que Valérie Pécresse (Les Républicains) et la candidate socialiste Anne Hidalgo ont déjà annoncé avoir rassemblé plus de 500 promesses de parrainage grâce à l’ancrage territorial de leur parti respectif. Emmanuel Macron, s’il se déclare candidat à sa succession, devra évidemment les obtenir lui aussi. Début janvier, la majorité a confié à RTL espérer en recueillir 4.000.Pression sur les maires?Les candidats Mélenchon, Zemmour et Le Pen se plaignent en particulier du caractère public des signatures, un élément apparu sous le quinquennat Hollande et appliqué lors de l’élection de 2017. M.Zemmour a dénoncé sur Europe 1 un "scandale démocratique", évoquant des "pressions" sur les élus. M. Mélenchon, affirmant avoir réuni environ 400 parrainages, a demandé une réforme express de cette règle en la qualifiant de "filtre [qui] est devenu un couperet". Les maires constituent de très loin le plus grand pool de promesses de parrainage (35.000 sur un total de 42.000 élus). Toutefois, un maire doit parfois s’adresser à une intercommunalité, un département ou une région aux penchants politiques différents pour certains projets. Dès lors, l’affichage de son parrainage en faveur d’un candidat peut potentiellement conduire à la perte de financements, indique Europe 1. Selon le média, seul un tiers des élus avaient exercé leur droit de parrainer un candidat en 2017.Pour rappel, la collecte officielle des parrainages démarrera le 30 janvier et se clôturera le 4 mars. Le lendemain, le Conseil constitutionnel, après avoir vérifié la validité de chaque signature, publiera sur son site les noms des élus et du candidat qu’ils ont soutenu. Les 500 parrainages doivent venir de 30 départements différents et il ne doit pas y avoir plus de 10% des signatures dans un même département.

