https://fr.sputniknews.com/20220113/six-millions-de-personnes-sur-les-listes-dattente-des-hopitaux-en-angleterre-1054407708.html

Six millions de personnes sur les listes d'attente des hôpitaux en Angleterre

Six millions de personnes sur les listes d'attente des hôpitaux en Angleterre

Le nombre de personnes inscrites sur les listes d'attente des hôpitaux en Angleterre a atteint pour la première fois les six millions, a indiqué jeudi le... 13.01.2022, Sputnik France

2022-01-13T14:24+0100

2022-01-13T14:24+0100

2022-01-13T14:26+0100

covid-19

royaume-uni

hôpital

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1045574654_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_d3f6a83ba5482efc428e5257484c5eb0.jpg

Environ une personne sur 20 attend depuis plus d'un an, a relevé le NHS, notant que ces statistiques se basent sur les données disponibles à la fin du mois de novembre et donc avant l'apparition du variant Omicron. Il est fort probable que ces chiffres se soient aggravés entre temps.Parallèlement, les attentes aux urgences ont atteint des niveaux record en décembre, avec plus de quatre heures d'attentes pour 73% des personnes qui s'y sont présentées.Les temps d'attente pour les lits d’hôpitaux ont également atteint des records, puisque plus de 120.000 personnes admises, soit un tiers du total, ont passé plus de quatre heures à attendre un lit.Près de 13.000 personnes ont attendu plus de 12 heures, ce qui constitue un autre record depuis le début de ces statistiques en 2010, a précisé la même source.Le professeur Stephen Powis, directeur médical du NHS, a expliqué qu'Omicron mettait les hôpitaux sous une pression énorme, non seulement en raison du nombre de patients admis, environ 2.000 par jour en moyenne, mais aussi en raison des absences du personnel.

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

royaume-uni, hôpital, variant omicron du covid-19