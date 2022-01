https://fr.sputniknews.com/20220113/tsmc-prevoit-une-forte-croissance-dans-les-annees-a-venir-1054409865.html

TSMC prévoit une forte croissance dans les années à venir

TSMC prévoit une forte croissance dans les années à venir

Le géant taïwanais des puces Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) a dit jeudi s'attendre à ce que sa forte croissance s'accélère dans les... 13.01.2022, Sputnik France

Le groupe, qui a fait état d'un bénéfice trimestriel record, a déclaré qu'il comptait investir au moins un tiers de plus que ce qu'il a dépensé l'an dernier.L'augmentation massive de la demande de semi-conducteurs utilisés dans les smartphones, ordinateurs portables et autres gadgets pendant la pandémie de Covid-19 a conduit à une pénurie aiguë de puces électroniques. Cette dernière a obligé les constructeurs automobiles et les fabricants de matériel électronique à réduire leur production tout en maintenant leurs commandes chez TSMC et d'autres fabricants de puces à un niveau élevé.TSMC, l'un des principaux fournisseurs d'Apple qui a aussi des clients tels que Qualcomm Inc, a enregistré une hausse de 16,4% de son bénéfice au quatrième trimestre.Le groupe a dit prévoir d'investir entre 40 milliards et 44 milliards de dollars cette année, contre 30 milliards en 2021.En avril dernier, TSCM a annoncé un plan d'investissements de 100 milliards de dollars s'étalant sur les trois prochaines années pour accroître ses capacités de production.TSMC, deuxième capitalisation boursière en Asie, s'attend à ce que ses capacités de production soient sous pression cette année et que la demande soit soutenue à long terme, a ajouté le dirigeant.C.C. Wei a ignoré les inquiétudes du marché concernant une éventuelle surproduction de puces dans les années à venir, estimant que le développement de produits technologiques, tels que les voitures électriques, aiderait TSMC à surmonter les corrections du marché.

