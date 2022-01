Une Russe gagne l’équivalent de six millions d’euros au loto

https://fr.sputniknews.com/20220113/une-russe-gagne-lequivalent-de-six-millions-deuros-au-loto-1054417589.html

Le hasard fait-il vraiment bien les choses? Une Russe, que la vendeuse a persuadée d’acheter un coffret cadeau pour le tirage du loto du Nouvel An, a remporté... 13.01.2022, Sputnik France

L'une des gagnantes du tirage du Nouvel An au loto russe, qui a remporté la coquette somme de 500 millions de roubles, soit environ 5,9 millions d’euros, souhaite se rendre en voyage à Londres, accorder une aide aux animaux et acheter une maison à sa fille, a déclaré à Sputnik le distributeur russe Stoloto.L’heureuse élue du tirage au sort a noté qu’elle ne s’attendait pas à remporter le gros lot.La gagnante dit qu'elle a besoin de temps pour réaliser ce qui lui est arrivé et décider comment gérer les fonds.Elle prévoit également de consacrer de l’argent à des œuvres caritatives.Elle a ajouté qu’elle aiderait aussi à soigner des animaux.L’année des grands gagnantsL’année 2021 semble avoir été celle des grands gagnants. Le 22 janvier, un habitant du Michigan, dans le nord-est des États-Unis, a remporté un milliard de dollars (plus de 820 millions d’euros) au tirage du Mega Millions. Le HuffPost avait calculé que la probabilité de trouver les six bons numéros était d’un sur… 302.575.350.Le plus grand vainqueur d’une loterie en France a établi le 15 octobre dernier un record absolu sur le sol européen en remportant 220 millions d’euros mis en jeu à l’EuroMillions. Le précédent record continental, 210 millions, remontait au 26 février 2021 et avait trouvé preneur en Suisse. Grâce à ce jackpot, le 113e du pays, la France est devenue le deuxième pays où ont été validés le plus de gros lots, juste derrière le Royaume-Uni avec 114 grands gagnants, avait précisé Le Parisien.Se fier au hasard ou respecter la tradition?La chance sourit assez souvent aux joueurs au loto. Un jeune SDF sans-papiers de Montpellier a remporté le gros lot au jeu de grattage X20 en novembre dernier. Il avait acheté trois tickets dont l’un lui a fait gagner 500.000 euros.Les uns ont leur petite combinaison en tête pour gagner, d’autres se fient au hasard. Qui fait souvent très bien les choses. Ainsi, un Isérois, qui n’avait pas joué une seule fois au moindre jeu en 2020, a remporté 13 millions d’euros au Super Loto du Nouvel An en janvier 2021 en inscrivant les chiffres du code-barres d'un emballage, avait relaté Franceinfo.Certains sont au contraire attachés à une "tradition": deux amis de la banlieue de Melbourne ont gagné le 26 décembre 2020 un million de dollars australiens, soit plus de 623.000 euros, en utilisant les mêmes chiffres pendant de nombreuses années.Un couple habitant en Caroline du Nord a touché un équivalent de quelque 300.000 euros après avoir joué les mêmes chiffres pendant… 26 ans.

