https://fr.sputniknews.com/20220114/allegement-des-restrictions-sanitaires-aux-pays-bas-1054433086.html

Allègement des restrictions sanitaires aux Pays-Bas

Allègement des restrictions sanitaires aux Pays-Bas

Le gouvernement des Pays-Bas a annoncé vendredi un allègement des restrictions sanitaires mises en place il y a un mois pour lutter contre l'épidémie, en dépit... 14.01.2022, Sputnik France

2022-01-14T20:52+0100

2022-01-14T20:52+0100

2022-01-14T20:52+0100

covid-19

europe

pays-bas

coronavirus sars-cov-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104405/70/1044057071_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe4109cdf17ed60c46053f98ab3581ad.jpg

Les commerces non essentiels, salons de coiffure, salons de beauté, salles de sport et autres services seront autorisés à rouvrir leurs portes à partir de samedi, pour la première fois depuis la mi-décembre, dans un cadre strictement limité, et jusqu'à 17h00, a annoncé le Premier ministre Mark Rutte.Le chef du gouvernement néerlandais a ajouté que les incertitudes persistantes quant à la situation sanitaire conduisaient les autorités à maintenir la fermeture des bars, restaurants et lieux culturels jusqu'au 25 janvier au moins.Les Pays-Bas étaient entrés à la mi-décembre dans une période de confinement strict d'un mois afin de freiner la propagation du variant Omicron du coronavirus SARS-CoV-2.

europe

pays-bas

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

europe, pays-bas, coronavirus sars-cov-2