Brigitte Macron répond à la fausse rumeur selon laquelle elle est transgenre

Brigitte Macron répond à la fausse rumeur selon laquelle elle est transgenre

Mobilisée sur le sujet du cyberharcèlement, Brigitte Macron a expliqué pourquoi elle avait décidé de réagir aux fausses rumeurs indiquant qu'elle est...

2022-01-14

2022-01-14T13:48+0100

2022-01-14T13:48+0100

france

emmanuel macron

désinformation

rumeurs

brigitte macron

Un mois après le lancement de la rumeur folle d’après laquelle la Première dame serait transgenre et s’appellerait Jean-Michel Trogneux (le nom de son frère), celle-ci revient dessus à la télévision.C’est en parlant de son combat qu’elle mène depuis quatre ans contre le cyberharcèlement que Brigitte Macron a évoqué le sujet sensible dont elle a été victime."Là, c’est impossible"Le 14 janvier, l’épouse d’Emmanuel Macron a également détaillé l’affaire sur RTL, invitée d’Alba Ventura.Avouant qu’au début, elle a "regardé" le sujet "d’un petit peu loin", sa perception en a changé quand elle a compris que les instigateurs avaient atteint à sa généalogie. Ce qui l’a "bouleversé".Cinq jours pour enlever les infosAprès que le cabinet de Brigitte Macron a annoncé des poursuites judiciaires contre les instigateurs de cette rumeur, la Première dame l’a confirmé elle-même.Partie d’une "enquête" menée sur la biographie de Brigitte Macron par une certaine Natacha Rey, la rumeur a été diffusée au mois de décembre dans la lettre confidentielle mensuelle "Faits & Documents", atteignant ensuite les réseaux sociaux.Soulignant que les rumeurs avaient été émises par "des femmes", Brigitte Macron a défini trois niveaux de fautifs, "les émetteurs, ceux qui relaient et amplifient, et les hébergeurs".

