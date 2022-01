https://fr.sputniknews.com/20220114/deces-de-jean-jacques-beineix-le-realisateur-de-372-le-matin-1054431943.html

Décès de Jean-Jacques Beineix, le réalisateur de "37°2 le matin"

Décès de Jean-Jacques Beineix, le réalisateur de "37°2 le matin"

Le cinéaste français Jean-Jacques Beineix, qui signa notamment "Diva" et "37°2 le matin" dans les années 80, est décédé vendredi à l'âge de 75 ans, a annoncé... 14.01.2022, Sputnik France

Réalisateur poétique et esthétisant - parfois à l'excès pour ses détracteurs qui raillaient un style de "clip publicitaire" - Jean-Jacques Beineix avait été récompensé en 1982 du César de la meilleure première œuvre pour "Diva" (1980).Son film culte, "37°2 le matin" (1986), une adaptation du roman éponyme de Philippe Djian, avait été nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger en 1987. Une œuvre qui révéla la comédienne Béatrice Dalle et remporta un large succès en France et à l'étranger, mais qui fut boudée par les César."La Lune dans le caniveau" (1983) et "Roselyne et les lions" (1989) furent des échecs commerciaux.En 1992, Jean-Jacques Beineix offrit son dernier rôle à Yves Montand, mort pendant le tournage, dans "IP5".

