Fort à l’international, le Hezbollah peut-il chuter sur la scène libanaise?

Le Hezbollah est-il en danger? Qualifié "terroriste" par la plupart des pays occidentaux, l’organisation chiite est aussi de plus en plus contestée par les... 14.01.2022, Sputnik France

Le Hezbollah peut-il continuer à résister aux pressions internes? Depuis l’explosion du port de Beyrouth en 2020 et la multiplication des crises politiques, financières, énergétiques et sociales, la population libanaise pointe du doigt l’organisation chiite. Le Hezbollah semble donc en danger et pourrait payer cette contestation populaire lors des prochaines élections législatives de mai 2022.Cependant, comme l’explique Karim el-Mufti, c’est davantage le parti chiite Amal, allié politique d’un Hezbollah plus militaire, qui risque une défaite électorale. Cet ancien enseignant-chercheur en science politique et droit international à l’université Saint-Joseph de Beyrouth ajoute que le mouvement soutenu par l’Iran conserve encore de l’aura. Il jouit en effet du monopole de la résistance à Israël et aux Occidentaux et aux groupes extrémistes sunnites (État islamique*, Al-Qaeda*). Mais jusqu’à quand?Réponse dans ce nouvel entretien de Lignes Rouges.* Organisations terroristes interdites en Russie.

