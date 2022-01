https://fr.sputniknews.com/20220114/grande-bretagne-recours-collectif-contre-facebook-pour-abus-de-position-dominante-1054420503.html

Grande-Bretagne: recours collectif contre Facebook pour abus de position dominante

Meta Platforms, anciennement connu sous le nom de Facebook, est visé par un recours collectif en justice en Grande-Bretagne accusant le géant américain du... 14.01.2022, Sputnik France

Une haute conseillère de l'Autorité britannique de contrôle financier (FCA), Liza Lovdahl Gormsen, spécialiste du droit de la concurrence, a déclaré qu'elle portait l'affaire en justice au nom des Britanniques ayant utilisé le réseau social Facebook entre 2015 et 2019.Il est réclamé 2,3 milliards de livres (2,75 milliards d'euros) en dommages et intérêts au géant américain.Selon la plainte, déposée auprès d'un tribunal londonien spécialisé, Facebook a réalisé des milliards de livres de bénéfices en imposant des conditions d'utilisation déloyales pour que les consommateurs cèdent leurs données personnelles afin d'avoir accès au réseau.Notifié de la plainte par les avocats de Liza Lovdahl Gormsen, Facebook a déclaré que les gens utilisaient ses services parce que ceux-ci avaient à leurs yeux de la valeur et qu'ils ont "le contrôle des informations qu'ils partagent sur les plateformes de Meta et ceux avec lesquels ils les partagent".

